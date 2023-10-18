ВСУ отразили все атаки врага и продолжают свое наступление: произошло 64 боевых столкновения – Генштаб

По состоянию на 18 октября Силы обороны Украины провели 64 прямых столкновения с российскими оккупантами, нашим войскам удается успешно отбивать атаки противника вдоль всей линии фронта. Наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционную сводку на Facebook. Там же отметили, что захватчики принципиально нарушают законы войны и, неся потери и убытки на поле сражения, мстят постоянными обстрелами по мирным городам и их жителям.

"Россия за сегодня нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье и населенном пункте Обуховка Днепропетровской области. Враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура", – рассказали в ВСУ.

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Украинские военные также описали оперативную обстановку на основных направлениях боев:

на Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах;

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Волфине, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области;

на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области;

на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Северное, Тонечко, Донецкой области;

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов в неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Казацкому, Тягинко, Благовещенскому, Чернобаевке Херсонской области и Херсону, а также Солончакам Николаевской области.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны официально приняло на вооружение три модификации западных танков Leopard, переданных нашим Вооруженным силам западными партнерами. Это Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

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