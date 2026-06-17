ВСУ передали тысячи часов видеозаписей боев для обучения ИИ союзников: стали известны подробности

Силы обороны Украины передали западным специалистам сотни тысяч часов видеозаписей с дронов, снятых в ходе войны. Огромный массив видеоданных станет материалом для обучения моделей искусственного интеллекта в странах-союзниках – в частности, для военного применения.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор и основатель американского стартапа Enabled Intelligence Питер Кант, пишет DefenseScoop . Новая коллекция уже доступна для авторизованных пользователей в Украине, США и других государствах-членах НАТО.

Что известно

Основатель и генеральный директор Enabled Intelligence заявил, что набор данных, полученный компанией благодаря Силам обороны Украины, содержит более "полумиллиона часов видеозаписей конфликта в Украине, снятых с дронов".

"Это первое полноценное видео об Украине в нашей библиотеке EView. Его отличает то, что оно реальное, а не смоделированное", — подчеркнул Кант.

Изображения предварительно помечены, проверены и считаются готовыми к использованию для быстрого внедрения инноваций в сфере вооружений с учетом современных тактических уроков. В частности, речь идет об обучении моделей искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотникам автономно распознавать и поражать цели.

Главные истории дня

Кадры, полученные американской компанией, охватывают обнаружение воздушных объектов, классификацию транспортных средств и наземную активность. Такие данные могут быть полезны для разработки моделей ИИ, которые применяются в сфере разведки, наблюдения, наступательных и оборонительных операций, для дистанционного зондирования, логистики и боевой работы дронов.

"Это кадры из одного из самых сложных и динамичных конфликтов в современной истории... Такую оперативную аутентичность чрезвычайно трудно воссоздать, и это именно то, что должны выполнять системы искусственного интеллекта во время развертывания", — подчеркнул основатель Enabled Intelligence.

Новая коллекция, по словам Канта, уже доступна для авторизованных пользователей в США, Украине и странах НАТО.

К слову, массив видеоматериалов, снятых украинскими дронами, может принести пользу не только в военной, но и в коммерческой сфере –, в частности, речь идет о доставке товаров и дистанционном зондировании как о вероятных ближайших применениях, связанных с беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, SkyFall и Airbus формируют стратегический альянс для развития украинских и европейских оборонных инноваций.

Партнерство направлено на усиление защиты воздушного пространства Украины от атак беспилотников и ракет, а также на укрепление роли Украины как ведущего европейского центра оборонных инноваций.

Также инициатива будет способствовать развитию европейской оборонной экосистемы путем объединения западной системной оборонной экспертизы с проверенной в боевых условиях технологической гибкостью и эффективностью для создания оборонных решений нового поколения.

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