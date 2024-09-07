ВСУ подключили резервы и начали контратаку под Покровском – Forbes

Вооруженные силы Украины перебросили на Покровское направление резервы, чтобы остановить продвижение российских оккупационных войск. Украинское командование направило на этот участок фронта до пяти бригад, каждая численностью до 2000 человек.

Видео дня

Также ВСУ начали более активно задействовать бронетехнику, чтобы сдерживать атаки российских захватчиков. Об этом сообщает Forbes.

Путинская армия на Покровском направлении превосходит численностью украинские силы примерно в четыре раза. Несмотря на то, что украинское командование выделило примерно 12 батальонов для внезапного наступления в Курской области России, ВСУ, вероятно, оставили 4-5 бригад с сотнями единиц техники и тысячами солдат в резерве.

Теперь некоторые из этих резервов присоединились к бою вдоль последней линии окопов и укрепленных городов в считанных километрах от Покровска и его жизненно важных линий снабжения. Кремлевские пропагандисты уже начали жаловаться, что ВСУ начали контратаку и стабилизировали линию фронта.

На сегодняшний день украинские военнослужащие проводят вокруг Покровска небольшие контратаки, основным результатом которых стало замедление или небольшое отбрасывание российских оккупантов. Украинский центр оборонных стратегий предсказал, что битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году.

В частности, атакующие действия бригады "Кара-Даг" в Селидово, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут стать самой значительной из недавних контратак. Уже несколько дней танки бригады подрывают и захватывают российские танки и боевые машины, пытающиеся проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Аналитики отметили, что без успехов в районе Селидово противник не сможет продолжать свое наступление. Теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и атакуют, захват россиянами Покровска выглядит менее вероятным.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 6 сентября продолжала наступательные операции в Донецкой области, но не добилась никаких подтвержденных успехов. В свою очередь украинские войска восстановили позиции на Покровском направлении.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России замедлили боевые действия в районе Покровска. Захватчики начали там подготовку к оборонным действиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!