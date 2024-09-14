ВСУ получат мобильные мастерские для ремонта вооружения украинского производства: как они выглядят

Минобороны разрешило поставку ВСУ мобильных мастерских украинского производства для ремонта вооружения и техники в полевых условиях. Они доступны в двух вариантах: на базе пикапа – для обслуживания менее габаритных образцов и на шасси грузовика – для проведения ремонтных работ на больших и сложных компонентах тяжелой боевой техники и вооружения.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Как отметили в ведомстве, благодаря этим реммастерским ремонт и обслуживание вооружения будет происходить гораздо быстрее.

Мобильные ремонтные мастерские оборудованы всем необходимым для технического обслуживания вооружения и военной техники, в частности, для загрузки и разгрузки агрегатов до 5 тонн, проверки характеристик основных компонентов, а также настройки узлов и механизмов управления. В полевых условиях ремонтники могут диагностировать и устранять неисправности электрооборудования, а также выполнять сборочно-разборные работы.

Также реммастерские оснащены всем необходимым для выполнения различных слесарных и металлообрабатывающих работ. Они оснащены оборудованием для шиномонтажа, пайки, заправки баллонов высокого давления, зарядки и обслуживания аккумуляторов. Все рабочие процессы организованы в удобных условиях с использованием современных инструментов.

Благодаря таким реммайсерням военные смогут выполнять большинство ремонтных работ непосредственно в полевых условиях, что будет значительно сокращать время и ресурсы на транспортировку техники в стационарные ремонтные базы.

Ранее сообщалось, что украинские войска получат на вооружение беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова". Это "универсальный солдат" – многократный БПЛА тактического уровня действия, который может использоваться и в формате ударного FPV.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные из бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" сбили редкий российский БПЛА "Мерлин-ВР". В свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.

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