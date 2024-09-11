Можно применять днем и ночью: ВСУ получат новые дроны 'Черная вдова'

Украинские войска получат на вооружение беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова". Это "универсальный солдат" – многоразовый БПЛА тактического уровня действия, который может использоваться и в формате ударного FPV.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. Ведомство уже кодифицировало и допустило дроны к поставке в войска. В МО отметили, что опытный пилот сможет применять "Черную вдову" как днем, так и ночью.

"Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", – добавили в Минобороны.

Напомним, в дальнобойных атаках по территории России, в частности в ночь на 10 сентября, Силы обороны используют дроны-камикадзе самолетного типа "Лютый". Эти БПЛА могут лететь на расстояние более 1000 км с полезной нагрузкой в 50 кг, а запускать их подготовленным экипажам удается даже с автомобильных дорог с хорошим покрытием. "Лютый" как дрон-камикадзе можно считать первым нашим аналогом иранских дронов по мощности и дальности полета.

Наша страна разработала также такие БПЛА как "Ниндзя" (установившие рекорд по дальности – 1500 км до завода "Газпром нефтехим Салават"), "Бобры", "Брама" и другие. Однако в соотношении цена/качество/дальность/точность "Лютые" пока держат лидерство.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные из бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" сбили редкий российский БПЛА "Мерлин-ВР". В свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.

– В России заявили, что разработали технологию "скользящих препятствий" для противодействия налетам украинских дронов. В результате БПЛА якобы теряют связь со своими операторами.

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