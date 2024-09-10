Украина атаковала Россию собственными "Шахедами"? Что известно о дроне "Лютый", который наводит ужас на россиян

В дальнобойных атаках по территории России, в частности в ночь на 10 сентября, Силы обороны используют дроны-камикадзе самолетного типа "Лютый". Эти БПЛА могут лететь на расстояние более 1000 км с полезной нагрузкой в 50 кг, а запускать их подготовленным экипажам удается даже с автомобильных дорог с хорошим покрытием.

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Роспропаганда после последнего обстрела территории РФ (когда дроны добрались в том числе до Подмосковья) пожаловалась именно на БПЛА "Лютый". "По нашей информации, именно этими беспилотниками они пытались ударить по объектам в четырех городских округах Московской области", – написал один из вражеских Telegram-каналов с аудиторией свыше 3 млн подписчиков.

На видео зафиксирован пролет одного из украинских дронов-камикадзе над деревней Прудки под Москвой.

"Укроборонпром" впервые публично анонсировал разработку "Лютого" в октябре 2022 года. Тогда же госконцерн представил элемент фюзеляжа нового дрона с библейской надписью "Аз воздам", символизирующей месть. Однако подробности о проекте держали в секрете.

В ноябре 2023-го тогдашний министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что наша страна вышла на серийное производство ударных дронов, аналогичных иранским Shahed-136.

"Начиная с того, что называют украинским "Шахедом" – мы не говорим название этого продукта – но вышли на его серийное производство и сейчас [производим] десятки в месяц", – сказал он.

Авторы "Мілітарного" отметили: "Лютый" как дрон-камикадзе можно считать первым нашим аналогом иранских дронов по мощности и дальности полета.

По информации СМИ, первыми "Лютыми" управлять было крайне сложно и очень опасно.

Во время одного из первых боевых испытаний в апреле 2023 года дрон должен был ударить по врагу на острове Змеиный, однако над Черным морем произошел сбой и БПЛА с боевой частью развернулся и полетел обратно, на локацию "Дом". В точке запуска тогда находилось высокопоставленное украинское военное командование, наблюдавшее за тестированием дрона.

В небо подняли авиацию, чтобы в случае необходимости сбить собственный аппарат. Но где-то за 30 км до берега пилоты поймали сигнал и вернули "Лютый" под свое управление.

После неудачных попыток разработчики не сдавались. В их беспилотник практически никто не верил, размеры "Лютого" были большими, он рисковал стать легкой целью для ПВО противника.

И в итоге 3 мая 2023 года в российской деревне Волна на Таманском полуострове (Краснодарский край) неожиданно загорелась нефтебаза.

В тот момент на поражение цели отправили единственный готовый экземпляр "Лютого" в Силах обороны. Производство впоследствии удалось наладить.

По состоянию на май 2024 года, по информации СМИ, "Лютым" управляют не только разного рода специальные и разведывательные службы Украины. Даже Воздушные силы ВСУ заказали их и начали подготовку операторов для этого БПЛА.

На "Лютые" дроны приходится до 80% от всех точных попаданий по российским НПЗ.

Наша страна разработала также такие БПЛА как "Ниндзя" (установившие рекорд по дальности – 1500 км до завода "Газпром нефтехим Салават"), "Бобры", "Брама" и другие. Однако в соотношении цена/качество/дальность/точность "Лютые" пока держат лидерство.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Из-за атаки по России в ночь на вторник, 10 сентября, в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" объявляли план "Ковер".

– Возможно, одной из целей был вражеский аэропорт аэропортом "Жуковский" возле подмосковного Раменского. Над ним сбили беспилотник, он упал на территорию объекта.

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