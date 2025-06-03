ВСУ получат на тестирование прототип немецкой 'дронобойки': какую проблему она может закрыть. Фото

ВСУ вскоре получат на тестирование прототип немецкой самоходной зенитной установки Wolf 25 AD, разработанной компанией Deftech. Эта система призвана значительно повысить эффективность борьбы с ударными беспилотниками, которые активно применяются в боевых действиях.

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Об этом информирует издание Defense Express. Современная война продемонстрировала, что ударные дроны, в частности FPV-дроны с оптоволоконной связью и "Ланцеты", могут наносить ущерб колоннам техники, артиллерии, командным пунктам и средствам ПВО даже на расстоянии более 40 км.

По информации Future Army, первый Wolf 25 AD, который был представлен на выставке IDET 2025, уже прибыл в Украину, а второй ожидается в ближайшие месяцы.

Стоит напомнить, что это не первая "дронобойка", которую получила Украина: ранее в страну уже поставляли британские установки MSI-DS Terrahawk Paladin, успешно применяемые с 2023 года.

Wolf 25 AD оснащен дистанционно управляемой башней MANGART 25 от компании Valhalla Turrets с 25-мм автоматической пушкой Oerlikon 25 KBA. Кроме того, система имеет возможность постановки дымовой завесы с помощью восьми гранат. Для поражения целей используются различные типы снарядов: с воздушным подрывом, фугасные и бронебойные, что позволяет эффективно бороться с различными угрозами.

Разработчики выбрали 25-мм пушку из-за оптимального соотношения между весом, стоимостью и боевой мощностью по сравнению с 30-мм аналогами. Ранее на башне замечали пусковую установку управляемых ракет, предположительно предназначенных для ПЗРК или ракет типа APKWS, что свидетельствует о потенциальном расширении вооружения в будущем.

Для обнаружения целей Wolf 25 AD оснащен четырьмя радарами Rheinmetall, расположенными по углам корпуса, которые обеспечивают обзор на 360 градусов. Они способны обнаруживать истребители на расстоянии до 20 км, вертолеты – до 12 км, ракеты – до 10 км, ударные дроны типа "Ланцет" – от 8 до 10 км, а разведывательные и малые коптерные дроны – до 5 км.

Система также имеет оптико-прицельную станцию с тепловизионной и дневной камерами, что позволяет вести наблюдение и вести огонь в любых погодных условиях и в темное время суток. Башня установлена на бронированном шасси MRAP Wolf с 6,7–литровым шестицилиндровым турбодизельным двигателем. Для защиты экипажа применено V-образное дно, которое минимизирует последствия подрыва на мине. Запас хода системы составляет около 1000 км.

Из-за высоких энергетических потребностей радаров Wolf 25 AD прошел модернизацию, во время которой добавили дополнительный генератор и систему водяного охлаждения для радаров.

Во время огневых испытаний на полигоне перед IDET 2025 система успешно уничтожила несколько малых коптерных дронов, применив снаряды без взрывчатки и воздушного подрыва.

Таким образом, Wolf 25 AD может стать ключевым элементом в защите Вооруженных сил Украины от современных ударных беспилотников, снижая потери техники и личного состава, повышая эффективность обороны и защищая важные стратегические объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил, что поставит Украине дополнительные 180180 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard. Стоимость поставки –"двузначное число миллионов евро". Отмечается, что заказ, зарегистрированный в декабре 2024 года, будет профинансирован Германией.

Также немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Дюссельдорфская технологическая группа производителя получила заказ на эту поставку в декабре, поставить боевые машины планируют в первой половине 2025 года.

Ранее в конце декабря Германия объявила о передаче Украине еще одного пакета военной помощи. В него вошли ЗРК IRIS-T, РСЗО HIMARS, 15 танков Leopard, а также две зенитные самоходные установки Gepard с запчастями и 65 тысячами боеприпасов и другая техника.

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