ВСУ получили на вооружение устойчивый к РЭБ беспилотник 'Хижий птах' украинского производства: что о нем известно. Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотник "Хижий птах" украинского производства. Дрон был разработан с учетом боевого опыта применения БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Беспилотник уже показал высокую эффективность в уничтожении бронированной техники и укрепленных огневых позиций противника.

Коптеры этого комплекса отличаются повышенной стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские беспилотники "Хижий птах" выпускаются в разных типоразмерах и оснащены боевой нагрузкой, достаточной для уничтожения танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок и укрепленных блиндажей. Они эффективно поражают цели при любой погоде как днем, так и ночью.

Напомним, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс "Лють". Отечественная разработка предназначена для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. Робот может оказывать огневую поддержку и вести наблюдение.

Ранее сообщалось, к эксплуатации в ВСУ был допущен бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Универсальный наземный комплекс украинского производства предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения является дистанционно управляемой турелью. Боевой модуль "Таврия" предназначен для установки на бронированные машины или роботизированные платформы.

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