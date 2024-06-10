ВСУ поразили 10 вражеских объектов: появились детали "бавовны" за неделю

Воины Сил обороны Украины продолжают поражать объекты российских войск на временно захваченных ими украинских территориях. В течение недели (с 3 по 9 июня) у врага было отминусовано по меньшей мере семь баз, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Потери россиян подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". "Бавовна" была на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Крыму, а также на территории государства-агрессора России:

– Херсонский район – минус два КП, минус БК;

– Новошахтинск, Ростовская область – попадание в НПЗ;

– Луганск – два попадания в базирование;

– БНР – попадание в базирование и состав ППМ, минус БК;

– Донецкий район – попадание в базирование;

– Керченский район, Крым – попадание в базирование.

Кроме того, было поражено:

– аэродром "Ахтюбинск", где впервые поражен Су-57;

– аэродром "Моздок", где базируется стратавиация;

– возле Крыма поражен российский буксир "Сатурн".

Как сообщал OBOZ.UA:

– на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ 8 июня был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Спутниковые снимки подтверждают поражение вражеского самолета.

– В ГУР заявили, что на "Ахтубинске" могли быть поражены два самолета Су-57. Также, вероятно, среди личного состава оккупантов есть безвозвратные потери и раненые.