ВСУ поразили 10 вражеских объектов: появились детали "бавовны" за неделю
Воины Сил обороны Украины продолжают поражать объекты российских войск на временно захваченных ими украинских территориях. В течение недели (с 3 по 9 июня) у врага было отминусовано по меньшей мере семь баз, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Потери россиян подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". "Бавовна" была на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Крыму, а также на территории государства-агрессора России:
– Херсонский район – минус два КП, минус БК;
– Новошахтинск, Ростовская область – попадание в НПЗ;
– Луганск – два попадания в базирование;
– БНР – попадание в базирование и состав ППМ, минус БК;
– Донецкий район – попадание в базирование;
– Керченский район, Крым – попадание в базирование.
Кроме того, было поражено:
– аэродром "Ахтюбинск", где впервые поражен Су-57;
– аэродром "Моздок", где базируется стратавиация;
– возле Крыма поражен российский буксир "Сатурн".
Как сообщал OBOZ.UA:
– на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ 8 июня был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Спутниковые снимки подтверждают поражение вражеского самолета.
– В ГУР заявили, что на "Ахтубинске" могли быть поражены два самолета Су-57. Также, вероятно, среди личного состава оккупантов есть безвозвратные потери и раненые.
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