ВСУ поразили два российских Су-57: в ГУР официально подтвердили и рассказали детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины узнало степень повреждения двух российских истребителей Су-57 на аэродроме в Ахтубинске (РФ). На днях по ним был нанесен удар дроном.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГУР МОУ капитан Андрей Юсов. Таким образом он впервые официально подтвердил, что поражено было именно два истребителя Су-57.

"Что касается подтверждения поражения, мы можем уже сейчас сообщить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения. У второго – более легкие. Вероятно, его возможно будет восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, это факт", – рассказал спикер ГУР МОУ.

Он также добавил, что это впервые пораженные самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "надновых" российских истребителя.

"Гордость рашистских воздушных сил, космических сил, которые, тем не менее, сейчас так же поддаются впечатлению", – отметил Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Forbes назвало поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России потрясающим ударом по российскому военно-воздушному могуществу. Это убедительно свидетельствует об ослаблении российской противовоздушной обороны и неспособности Кремля защитить свои ценные активы.

– Россияне запаниковали из-за поражения "новейшего" боевого самолета Су-57, который страна-агрессор позиционирует как истребитель пятого поколения. В сети россияне возмутились тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

– 10 июня в сети опубликовали спутниковые снимки российского аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России. На фото отчетливо виден пораженный истребитель Су-57 и следы пожара вокруг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!