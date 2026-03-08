ВСУ поразили самую дальнобойную САУ армии КНДР. Видео

Украинские дронари смогли поразить северокорейскую сахохидную гаубицу "Коксан", которая находилась на вооружении российских войск. Артиллерийская установка имеет дальность стрельбы до 60 километров.

Об этом сообщают дронари 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд". Установка была поражена на Александровском направлении.

Дронари отмечают, что 170-мм пушка — одна из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.

Такие установки, как сообщается, являются весьма редкими целями на фронте. Применение "Коксанов", как говорится в сообщении, свидетельствует о том, что техника из КНДР компенсирует потери их собственной артиллерии, в частности, из-за износа стволов 203-мм самоходных гаубиц "Пион".

Что известно о САУ "Коксан"

Заметим, что САУ "Коксан" — одна из самых дальнобойных артсистем в мире, способная поражать цели на расстоянии до 60 км, при использовании активно-реактивных снарядов.

Она представляет собой произведенную в КНДР 170-мм пушку, установленную в башне открытого типа на шасси советского танка Т-54, или Т-62. Аналитики, которые смогли получить доступ к трофейным САУ, которые были захвачены во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг., заявили, что гарамат разрабатывали посредством совершенствования немецких тяжелых полевых гаубиц времен Второй мировой войны 17 cm Kanone 18, которые поступили в 1960 годы от СССР, а также через совершенствование трофейных японских 150-мм гаубиц "Тип 96".

