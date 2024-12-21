ВСУ продолжают наносить оккупантам огневого поражения: произошло 169 боевых столкновений - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими остаются Покровское и Времиевское направления. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, украинские защитники продолжают решительно давать отпор оккупантам, нанося им огненное поражение.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 21 декабря, с начала этих суток уже произошло 169 боевых столкновений. Также российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 35 авиаударов, сбросив 60 КАБов, и пытались нанести удары 629 дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

По предварительным подсчетам, сегодня на направлении враг потерял 85 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, пять БпЛА и три единицы специальной техники оккупантов; значительно повредили автомобиль и единицу спецтехники.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленой Рощи, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.

На Торецком направлении продолжается бой, в целом за сегодняшний день украинскими подразделениями отбиты четыре атаки в районе Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Дачненского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг предпринял 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боеприкосновений завершено, еще пять – до сих пор продолжаются.

На Времиевском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения у Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Бои продолжаются до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.

На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки, противник успеха не имел.

"В Курской области украинские защитники сегодня отражали 39 атак противника, в настоящее время ведутся ожесточенные бои", – отметили в Генштабе, однако не уточнили, где именно. На остальных направлениях – без особых изменений.

Сегодня командование ВСУ отметило воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты, 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем, 425-го и 48-го отдельных штурмовых батальонов, которые "эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городской застройке Курахово.

Город Курахово Донецкой области контролируют военные Вооруженных сил Украины. Однако ситуация остается сложной из-за большого преимущества российских кафиров в живой силе.

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