ВСУ продолжают наступление на двух южных направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 36 боевых столкновений Вооруженных Сил с российскими оккупационными войсками. Защитники Украины отразили наступление оккупантов на Купянском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 19 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водолаги Сумской области и Стрелка, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецкой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново и Авдеева Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Тоненькое, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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