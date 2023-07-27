ВСУ продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, есть продвижение возле Старомайорского – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут на Донетчине. Также они продвинулись возле Старомайорского, что на границе с Запорожской областью.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Ковалев. Его слова процитировал Military Media Center.

"На южном фронте Силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.

Представитель Генштаба добавил, что там продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, поэтому прибегает к применению резервов.

В утренней сводке на 27 июля военные отмечали, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки оккупантов в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищеевки.

В то же время враг нанес авиудар возле Клещеевки. Кроме этого, от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Орехово-Василmtвка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное.

В районе же Старомайорского, что на Шахтерском направлении, захватчики из армии РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Защитники отбили врага, но тот нанес там авиаудар и обстрелял ряд населенных пунктов вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы Сил специальных операций показали зачистку Старомайорского на Донетчине. В результате слаженных действий защитников российские десантники из 247-го парашютно-десантного полка были вынуждены сдаться в плен.

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