ВСУ продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, есть продвижение возле Старомайорского – Генштаб
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут на Донетчине. Также они продвинулись возле Старомайорского, что на границе с Запорожской областью.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Ковалев. Его слова процитировал Military Media Center.
"На южном фронте Силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.
Представитель Генштаба добавил, что там продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, поэтому прибегает к применению резервов.
В утренней сводке на 27 июля военные отмечали, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки оккупантов в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищеевки.
В то же время враг нанес авиудар возле Клещеевки. Кроме этого, от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Орехово-Василmtвка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное.
В районе же Старомайорского, что на Шахтерском направлении, захватчики из армии РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Защитники отбили врага, но тот нанес там авиаудар и обстрелял ряд населенных пунктов вокруг.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы Сил специальных операций показали зачистку Старомайорского на Донетчине. В результате слаженных действий защитников российские десантники из 247-го парашютно-десантного полка были вынуждены сдаться в плен.
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