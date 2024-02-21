ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра: отбили две попытки вражеского штурма – Генштаб

Оккупационные войска Российской Федерации не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра на Херсонском направлении. В течение 21 февраля противник совершил две попытки штурмов.

Об этом в сводке по состоянию на 18:00 среды (728 сутки полномасштабной войны) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Уточняется, что вражеские авиаудары на Херсонском направлении зафиксированы в районах Крынок и Чернобаевки.

Огонь из артиллерии и минометов противник открывал по более чем 10 населенным пунктам Херсонской области. Среди них Крынки, Ивановка, Тягинка, Токаревка, а также Херсон.

В целом в течение 21 февраля в Украине произошло 51 боестолкновение.

РФ продолжает захватническую войну, использует тактику террора, игнорирует законы и обычаи войны. Несмотря на значительные потери, враг не отказывается от планов полной оккупации Украины.

ВС РФ активно применяют авиацию и FPV-квадрокоптеры, проводят штурмы при поддержке бронетехники.

За сутки захватчики нанесли три ракетных, 84 авиационных удара и совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданских, разрушения жилых домов и других объектов инфраструктуры.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений оперативной обстановки не было. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Часть ВС Беларуси выполняет задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют присутствие в приграничье, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, строительство фортификаций и обстрелы Украины с территории РФ. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Милово, Ольховатка, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Гремяч, Елино Черниговской области, Пововка, Волфино Сумской области, Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались наступать у Синьковки и Табаевки. Противник ударил из авиации по району Петропавловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены четыре атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Авиационные удары зафиксированы в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области и Лимана, Свято-Покровска, Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские Герои отбили атаку недалеко от Клищеевки, где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка на Донетчине. Огонь из артиллерии и минометов захватчики открывали по более чем 10 населенным пунктам. Среди них Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отбито 12 атак врага у Степного, Ласточкиного, Первомайского, Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Северное, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать украинскую оборону. Вражеские авиаудары произошли в районах населенных пунктов Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Урожайное на Донетчине.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены семь атак западнее Вербового и в районе Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, двум зенитным ракетным комплексам противника. Также подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожено очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам горюче-смазочных материалов, трем пунктам управления, восьми артиллерийских средствах и одной радиолокационной станции россиян.

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