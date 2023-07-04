ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

Украинские защитники на 496-е сутки войны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют из артиллерии по целям врага и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В то же время оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои: в течение суток произошло 30 столкновений.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 4 июля. Как отмечается, на Купянском направлении противник пытался атаковать в районе южнее Новоселовского Луганской области, однако украинские воины стойко держат оборону и отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов наши защитники успешно отбили атаки в районе Богдановки. Вместе с тем украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них – Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Александро-Шультино и Пивничное Донецкой области.

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