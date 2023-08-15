ВСУ продвигаются в направлении Урожайного и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

На юге Украины Силы обороны продолжают продвижение в направлении Урожайного. Там защитники добились успеха и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

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Также наступают украинские воины и к югу от Бахмута, а на Купянском и Лиманском направлениях защитники сдерживают наступление оккупационных войск. О ситуации на фронте рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, пишет Military Media Center.

По словам спикера, украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, есть продвижение в направлении Урожайного.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – отметил Ковалев.

Также он констатировал, что Силы обороны наступают южнее города Бахмут.

В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях украинские воины держат оборону и сдерживают наступление россиян. По словам Ковалева, сейчас там идут тяжелые бои. Всего за сутки произошло 15 боевых столкновений.

Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом захватчики несут потери. Так, накануне, 14 августа, украинские воины ликвидировали еще 540 оккупантов и 314 вертолет войск РФ. Особенно тщательно защитники "демилитаризируют" российскую артиллерию: за сутки было уничтожено 29 вражеских артсистем, а также три комплекса ПВО.

Безвозвратные потери России в живой силе к утру 15 августа достигли 254 920 человек.