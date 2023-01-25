ВСУ продвигаются в районе трассы Купянск – Сватово – Кременная: защитники Украины раскрыли подробности. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины с тяжелыми боям продолжают продвигаться в районе трассы Купянск – Сватово – Кременная. Это самая важная логистическая артерия на границе Харьковской и Луганской областей.

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Когда путинская армия будет выбита за пределы трассы, она не сможет удержать под своим контролем Сватово и Кременную. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский военнослужащий рассказал, что после деоккупации населенных пунктов российские войска ведут по гражданской инфраструктуре мощный огонь. В частности, Новоселовское, которое сейчас является ключевой точкой на трассе Сватово – Кременная, российские военные преступники обстреливают из всего спектра вооружения, в том числе из огнеметов "Солнцепек".

Один из бойцов рассказал, что ВСУ уже создают на Луганщине плацдарм для дальнейшего продвижения и нанесения врагу сокрушительного поражения. Несмотря на количественное преобладание вражеской техники, украинские военнослужащие проводят успешные бои и сдвигают линию фронта.

Примечательно, что на этом участке фронта до 50% украинских бойцов в состоянии клинической смерти наши медики возвращают к жизни. В то же время российская оккупационная армия несет огромнейшие потери и бросает раненых на поле боя.

Напомним, страна-агрессор РФ, пытаясь продвинуться на направлении Сватово – Кременная в Луганской области, бросает в бой кадровых военных. Однако и такой "профессионализм" оккупантов не помогает врагу в достижении своих целей.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают продвигаться в Луганской области, в частности в направлении Кременной. Эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США отметили успехи ВСУ возле Кременной. При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что линия фронта приближается к городу.