ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении: враг потерял 6 складов боеприпасов и много техники

Сили обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте, в то время, как российские войска несут потери. В течении пятницы, 23 июня, оккупанты потеряли на этом участке как минимум шесть складов с боеприпасами.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем канале в Telegram. Он отметил, что "есть ощутимые успехи сил обороны и продвижение вперед".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. В то же время, за последние сутки потери оккупационной армии страны-агрессора России убитыми и ранеными составили более трех рот.

Кроме того, украинскими воинами уничтожена 51 единица военной техники противника, а также шесть складов боеприпасов врага.

В частности 3 танка, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 3 самохода установки 2С7 "Пион", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".

"Наши воины возвращают украинскую землю под контроль. Слава героям", – написал Тарнавский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте 23 июня отметили, что украинские войска продолжают добиваться успеха. Но несмотря на это, оккупанты предпринимают попытки вернуть себе утраченные позиции.