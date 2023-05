ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и атакуют фланги оrкупантов: анализ от ISW

Силы обороны Украины 17 мая продлили ограниченные контратаки вблизи Бахмута. Защитники продвинулись на этом направлении на полтысячи метров, нанося удары по флангам российских войск.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что успехи украинских сил вблизи города-крепости признали даже в стране-агрессоре РФ.

Контратаки ВСУ возле Бахмута

Так, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские подразделения продвигаются в неопределенных районах на флангах Бахмута. А спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый добавил, что за сутки ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении до 500 метров и продолжают атаковать фланги ВС РФ.

В это время российское минобороны утверждало, якобы воздушно-десантные силы РФ "достигли незначительного прогресса", однако признало продолжение украинских контратак против флангов оккупантов вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (6 км западнее).

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин отрицал заявление российского ведомства о территориальных достижениях, а вместе с тем раскритиковал его за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

Один из российских блогеров посетовал, что силы РФ теперь должны реагировать на действия Украины, имея в виду, что они теряют инициативу в районе Бахмута.

Действия ВС РФ вокруг Бахмута

В то же время российские войска 17 мая продолжали свои попытки захвата города на Донетчине. Аналитики сослались на геолокационные кадры, якобы показывающие, что наемники ЧВК "Вагнер" постепенно продвигались в юго-западной части Бахмута.

Один из российских блогеров заявил, что войска РФ совершили неудачную наземную атаку к западу от Бахмута в районе Ивановского (6 км к западу), но "продвинулись" к северо-западу от города в районе трассы Бахмут – Хромово, Орехово-Василевки (11 км к северу) запад) и Миньковки (13 км северо-западнее).

Другой пропагандист утверждал, что "вагнеровцы" вообще "завершили захват" укрепрайона ВСУ в западном Бахмуте и начали "давить на украинские силы" в близлежащей зоне боевых действий.

Пригожин за день до того заявил, что его наемники продвинулись на 200 м, а Силы обороны Украины контролируют "всего 1,46 кв. км территории в Бахмуте". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая только подтвердила, что оккупанты постепенно продвигались в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешных контратак ВСУ вокруг Бахмута оккупанты стали пытаться усилить тактические наступательные действия. Войска РФ укрепили свои силы в районе города для якобы стабилизации ситуации.

Компания Maxar Technologies показала, в какие руины российская армия превратила Бахмут за год боев. Были опубликованы фото города, сделанные со спутника.

