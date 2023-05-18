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ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и атакуют фланги оrкупантов: анализ от ISW

Марина Лисничук
War
2 минуты
4,8 т.
ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и атакуют фланги оrкупантов: анализ от ISW

Силы обороны Украины 17 мая продлили ограниченные контратаки вблизи Бахмута. Защитники продвинулись на этом направлении на полтысячи метров, нанося удары по флангам российских войск.

Видео дня

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что успехи украинских сил вблизи города-крепости признали даже в стране-агрессоре РФ.

Контратаки ВСУ возле Бахмута

Так, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские подразделения продвигаются в неопределенных районах на флангах Бахмута. А спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый добавил, что за сутки ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении до 500 метров и продолжают атаковать фланги ВС РФ.

В это время российское минобороны утверждало, якобы воздушно-десантные силы РФ "достигли незначительного прогресса", однако признало продолжение украинских контратак против флангов оккупантов вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (6 км западнее).

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин отрицал заявление российского ведомства о территориальных достижениях, а вместе с тем раскритиковал его за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

Один из российских блогеров посетовал, что силы РФ теперь должны реагировать на действия Украины, имея в виду, что они теряют инициативу в районе Бахмута.

ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и атакуют фланги оrкупантов: анализ от ISW

Действия ВС РФ вокруг Бахмута

В то же время российские войска 17 мая продолжали свои попытки захвата города на Донетчине. Аналитики сослались на геолокационные кадры, якобы показывающие, что наемники ЧВК "Вагнер" постепенно продвигались в юго-западной части Бахмута.

Один из российских блогеров заявил, что войска РФ совершили неудачную наземную атаку к западу от Бахмута в районе Ивановского (6 км к западу), но "продвинулись" к северо-западу от города в районе трассы Бахмут – Хромово, Орехово-Василевки (11 км к северу) запад) и Миньковки (13 км северо-западнее).

Другой пропагандист утверждал, что "вагнеровцы" вообще "завершили захват" укрепрайона ВСУ в западном Бахмуте и начали "давить на украинские силы" в близлежащей зоне боевых действий.

Пригожин за день до того заявил, что его наемники продвинулись на 200 м, а Силы обороны Украины контролируют "всего 1,46 кв. км территории в Бахмуте". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая только подтвердила, что оккупанты постепенно продвигались в городе.

ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и атакуют фланги оrкупантов: анализ от ISW

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешных контратак ВСУ вокруг Бахмута оккупанты стали пытаться усилить тактические наступательные действия. Войска РФ укрепили свои силы в районе города для якобы стабилизации ситуации.

Компания Maxar Technologies показала, в какие руины российская армия превратила Бахмут за год боев. Были опубликованы фото города, сделанные со спутника.

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