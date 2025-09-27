ВСУ продвинулись на направлении Константиновка-Дружковка, враг пошел вперед под Покровском: карты ISW

Россияне продолжают наступательные операции на ряде направлений фронта. Недавно им удалось продвинуться в районе Покровска.

Зато украинские воины имели успехи на направлении Константиновка – Дружковка. Ситуацию на фронте проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Харьковское направление

На севере Харьковской области россияне в течение двух последних дней атаковали вблизи Волчанска и Синельниково. Продвинуться вперед им не удалось.

Великобурлукское направление

Без подтвержденного прогресса прошли и наступательные операции оккупантов 26 сентября на направлении Великого Бурлука. Бои шли на северо-востоке от Великого Бурлука вблизи Довгенького, Мелового и Хатнего, атаковали оккупанты также на восток от Великого Бурлука вблизи Одрадного.

Между тем при отсутствии реальных успехов российская пропаганда генерировала вымышленные: российские военкоры заявляли о якобы продвижении оккупационных сил вблизи Одрадного

Купянское направление

Российские войска 26 сентября также пытались наступать на Купянском направлении – без подтвержденного прогресса.

Атаки врага фиксировались вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Радьковки; и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного, Табаевки и Куриловки.

Один из российских военкоров также утверждал, что украинские войска контратаковали на южном фланге Купянска. Другой – бездоказательно сообщал о якобы продвижении россиян в западной части города.

Украинские же воины рассказывают, что россияне, которые просачиваются в Купянск, избегают прямых столкновений с Силами обороны, они прячутся в многоквартирных домах, где до сих пор остаются гражданские – и прикрываются мирными жителями от украинского огня.

Боровское направление

Не нашли аналитики также доказательств успешности российских наступательных операций на Боровском направлении.

В течение 25-26 сентября оккупанты пытались наступать на юго-восток от Боровой в районе Грековки, Чернещины и Дружелюбовки.

Российские пропагандисты бездоказательно заявляли о якобы продвижении оккупантов на юго-восток от Новой Кругляковки (к северо-востоку от Боровой) и на запад от Нововодяного (к юго-востоку от Боровой)[36].

Лиманское направление

Продолжались вражеские атаки и на Лиманском направлении. Там также оккупантам не удалось продвинуться.

Это, впрочем, не помешало некоторым российским "военкорам" в своих Telegram-каналах "захватить" Дерилово и "продвинуться" в Новоселовке и к северу от нее, а также "пройти вперед" к северу от Дробышева и на северо-восток от Ставков.

В целом в течение последних двух суток российские войска атаковали на северо-запад от Лимана вблизи Новоселовки, Карповки, Дерилово, Коровьего Яра и Шандриголово; на север от Лимана вблизи Новомихайловки и Ставков; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязов; на восток от Лимана вблизи Заречного и Торского; и на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя и в районе Серебрянского лесничества.

Северское направление

Безрезультатными остались последние наступательные усилия россиян на Северском направлении – хотя российские "военкоры" и рассказывали о якобы продвижении оккупантов на северо-восток от Дроновки (на северо-запад от Северска) и к северо-восточной окраине Северска.

Бои шли на северо-запад от Северска вблизи Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и на юг от Северска вблизи Федоровки и Переездного.

Константиновское направление

Украинские воины недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Признать это вынуждены были даже некоторые российские военные блогеры. Один из них накануне сообщил, что российские войска отступили из Плещеевки (к юго-востоку от Константиновки). Следовательно, пришли к выводу аналитики, украинские войска, вероятно, освободили этот населенный пункт.

А вот подтверждений заявленных роспропагандой захватов российскими войсками Катериновки и Клебан-Быка (оба на юго-восток от Константиновки) и продвижения их на север от Клебан-Быка и вблизи Предтечино и Александро-Шультино (оба на восток от Константиновки) в ISW не нашли.

Наступали российские войска на северо-восток от Константиновки возле Ступочек; на восток от Константиновки возле Александро-Шультино; на юго-восток от Константиновки возле Щербиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Нелиповки, Плещеевки; на юг от Константиновки возле Александро-Калинового; на юго-запад от Константиновки возле Яблоновки и на Степановку; на юг от Дружковки возле Русиного Яра и Полтавки; и на юго-запад от Дружковки возле Софиевки и Владимировки.

Добропольское направление

На Добропольском направлении, по версии российских военных блогеров, оккупанты якобы захватили Новое Шахово (к востоку от Доброполья) и Новоторецкое (к юго-востоку от Доброполья) и продвинулись на восток от Шахово (к востоку от Доброполья) и на запад от Нового Шахово .

В ISW эти "продвижения" восприняли со скепсисом и констатировали отсутствие каких-либо доказательств подобных успехов.

Также россияне утверждали, что якобы Бойковка и Заповедное (оба к юго-востоку от Доброполья) перешли в "серую зону".

Доподлинно же известно только о российских атаках к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного и в направлении Дорожного.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября сообщил, что с августа 2025 года украинские силы освободили 168,8 квадратных километров в направлении Доброполья и зачистили еще 187,7 квадратных километров от российских диверсионных групп в этом районе.

В ISW же, проанализировав геолокационные видеозаписи и отчеты, оценивает, что с 15 августа украинские силы отбили 68,6 квадратных километров в тактическом районе Доброполья. Украинские силы, вероятно, захватили больше территории в районе Доброполья, чем свидетельствуют имеющиеся данные, поэтому аналитики собираются обновлять свои карты на основе имеющихся доказательств продвижения украинских войск.

Покровское направление

В отличие от большинства участков фронта, на Покровском направлении оккупантам недавно удалось продвинуться – успехи они имели на юго-восточной окраине Удачного (на юго-запад от Покровска).

Традиционно Z-блогеры рассказывали о куда больших "достижениях" – в частности якобы об оккупации россиянами Чинушино (к югу от Покровска) и продвижении в южной части Родинского (к северу от Покровска), к востоку от Мирнограда (к востоку от Покровска), а также на юго-восток и в западной части Покровска.

Российские войска атаковали под самым Покровском; к северу от Покровска вблизи Родинского; на северо-восток от Покровска — в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Николаевка, Красный Лиман, Сухецкое; на восток от Покровска в районе Проминя; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска возле Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска возле Зверино, Котлино, Удачного, Новониколаевки и Молодецкого.

По данным связанного с Кремлем "военкора" россияне сейчас сосредотачивают тактические резервы в Новоэкономичном и Гродовке (к юго-востоку от Покровска) в рамках подготовки к возобновлению наступления на Мирноград.

Он утверждал, что российские войска значительно усилили артиллерийские и авиационные удары по украинским позициям вблизи Покровска, Новопавловки и Удачного, а также что российские операторы беспилотников атакуют украинское логистическое обеспечение и технику вблизи Покровска.

Новопавловское направление

Накануне россияне безуспешно атаковали на Новопавловском направлении. Наступать они пытались на юго-восток от Новопавловки вблизи Орехового; на юг от Новопавловки возле Ялты, Филии, Дачного; и на юго-запад от Новопавловки возле Ивановки и Толстого.

В российском Z-сообществе тем временем придумали продвижение оккупантов на север от Дачного и в восточной Ивановке: никаких подтверждений этих заявлений аналитики пока не нашли.

Впрочем, как отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, перед оккупантами российское командование здесь ставит задачу даже не захватить новые территории, а снять кадры с установлением в населенных пунктах российских триколоров. Цель – создать почву для завышения якобы достигнутых оккупантами "успехов" .

На самом деле, по словам Сырского, на Новопавловском направлении российским войскам не хватает необходимых сил и средств для проведения "решительной" наступательной операции на этом направлении.

Такие операции россияне проводят на других участках фронта, как районы Купянска, Константиновки, Доброполья и Покровска. Сил для одновременного проведения наступательных операций по всей линии фронта у РФ нет.

Великомихайловское направление

На Великомихайловском направлении, где оккупанты пытались наступать на северо-восток от Великомихайловки в районе Андреевки-Клевцово, Поддубного и Мирного; на восток от Великомихайловки вблизи Январского, Воскресенки, Новоселовки, Александрограда; на юго-восток от Великомихайловки возле Камышевахи; на юг от Великомихайловки возле Сосновки, Калиновского, Степного, Березового; и на юго-запад от Великомихайловки на Вербовое.

Успехов они не достигли.

25 и 26 сентября российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки и на запад от Орехова вблизи Новоандреевки, Каменского и Степногорска.

Херсонское направление

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 26 сентября.

