Вооруженные силы Украины преуспевали и продвинулись вперед на Таврическом направлении. В течение последних суток артиллерийские подразделения Сил обороны на этом направлении совершили 1464 огневых операций.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также украинские воины нейтрализовали 16 единиц вражеской техники.

В частности, уничтожено: 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских комплекса и миномета, 1 ракетная система залпового огня, 1 беспилотный летательный аппарат, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Также было эффективно поражено 5 складов с боеприпасами.

Кроме того, за последние сутки оккупанты потеряли 257 человек, погибшими - 49 человек, и ранеными и пленными 208 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны продолжали сдерживать наступление врага и дали отпор оккупантам в районе Старомайорского, Марьинки, Авдеевки и других населенных пунктах. Украинские подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства окупантов на их огневых позициях, 2 района, где противник сконцентрировал свой личный состав, оружие и технику, 2 станции РЭБ врага и узел связи.

Также ранее журналист из Италии выдал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы "не работает". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил, отметив, что украинские защитники прорвут линию обороны, которую российские кафиры построили более чем за год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

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