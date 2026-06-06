ВСУ продвинулись в направлении Покровска и сдерживают врага на Харьковщине: карты

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении, в частности в районе Родинского к северу от города. Вместе с тем на Харьковщине украинские бойцы препятствуют оккупантам наладить переправу через реку Волчья, недалеко от Волчанска.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты отмечают, что оккупанты не оставляют попыток продвинуться на линии фронта.

Украинское продвижение в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, указывают на продвижение украинских войск в западной части Родинского.

По оценке ISW, российские войска больше не удерживают непрерывную передовую линию в на западе и в центре Родинского. Аналитики отмечают, что кадры, которые фиксируются с 24 апреля, свидетельствуют о том, что украинские военные сохранили или восстановили свои позиции в западной или центральной части населенного пункта.

В то же время российский военный блогер 5 июня заявил о продвижении российских подразделений к северу от Васильевки, расположенной к северо-западу от Покровска.

Сдерживание натиска оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские удары затрудняют российским войскам возможность пересечь реку Волчья в районе Волчанска. Украинский 16-й армейский корпус сообщил, что 3 июня украинские военные поразили и уничтожили российскую бронированную машину ВММ-3М на Волчанском направлении.

В корпусе предположили, что оккупанты могли планировать строительство моста через реку. Это должно было позволить врагу активнее использовать бронетехнику и специальную технику в этом районе. Опубликованные 5 июня геолокационные кадры также подтверждают удар по мосту в пределах Волчанска к северу от реки Волчья.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали использовать коммерческие спутниковые снимки, которые поступают непосредственно на телефоны, планшеты и ноутбуки бойцов. Это позволяет быстрее находить цели, принимать решения и наносить удары с помощью беспилотников. По словам разработчиков технологии и защитников, время от обнаружения до поражения российских целей сократилось до 90%.

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