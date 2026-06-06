Более смертоносные, чем когда-либо: Wall Street Journal написал об улучшении украинских дронов

Украинские военные начали использовать коммерческие спутниковые снимки, которые поступают непосредственно на телефоны, планшеты и ноутбуки бойцов. Это позволяет быстрее находить цели, принимать решения и наносить удары с помощью беспилотников. По словам разработчиков технологии и защитников, время от обнаружения до поражения российских целей сократилось до 90%.

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Об этом говорится в репортаже The Wall Street Journal. Издание рассказало, как новые спутниковые технологии помогают украинским военным проводить более точные и быстрые удары по российским силам.

Бойцы обнаружили российский пукнт планирования благодаря спутнику

Журналисты рассказали об одном из примеров использования этой системы. Небольшое подразделение ВСУ, которое находилось примерно в 10 километрах от линии фронта на юго-востоке страны, получило информацию о подозрительной активности в здании. Из-за весенней листвы рассмотреть объект было сложно.

Чтобы проверить здание, военные запустили разведывательный дрон. Однако густые деревья помешали беспилотнику собрать достаточно информации. Тогда бойцы использовали спутниковые снимки, которые получали непосредственно на свои устройства.

На снимках удалось увидеть толстые металлические каркасы бронированных автомобилей, которые обычно используют высокопоставленные российские военные чиновники. Три дня подразделение наблюдало за объектом с помощью спутников. После анализа собранной информации военные пришли к выводу, что оккупанты используют здание для планирования операций.

После этого украинские военные нанесли удар по зданию и транспортным средствам с помощью ударного беспилотника.

Первый подобный опыт в современной войне

Как отмечает издание, за последние шесть месяцев во время тестовых миссий использование спутниковых снимков американской компании Vantor из Колорадо позволило повысить скорость и точность ударов украинских беспилотников. Важную роль играет то, чтоданные разведки поступает непосредственно военным, без длительных задержек.

Кроме спутниковых снимков, военные используют специальное программное обеспечение, которое помогает детально изучать потенциальные цели. Благодаря ему можно анализировать местность, сравнивать новые данные со старыми и быстрее выявлять изменения.

По словам компаний-разработчиков и военных аналитиков, это первый известный случай, когда несекретные коммерческие спутниковые снимки поступают непосредственно военным для принятия боевых решений практически в режиме реального времени.

Те же спутники, которые ранее использовались для мониторинга незаконного рыболовства или обновления карт Google Maps, теперь получили новое применение в военной сфере. Технология стала результатом сотрудничества американской компании Vantor, нидерландской компании геопространственной разведки Bravo1Alpha, американской Persistent Systems и украинской оборонной компании "Буревій".

Один из украинских военных отметил, что новая система помогает экономить два важнейших ресурса – деньги и время. По его словам, подразделениям больше не приходится полагаться исключительно на дорогие разведывательные дроны, которые часто становятся мишенью для российских средств РЭБ или ПВО.

Как спутники помогли уничтожить склад боеприпасов

Во время весенней миссии Starfall II украинское подразделение за две с половиной недели нанесло оккупантам миллиарды долларов убытков, уничтожив российские объекты. Среди обнаруженных целей был склад боеприпасов на оккупированной территории Украины. Его удалось найти после анализа спутникового снимка комплекса зданий, в которых ранее хранили зерно.

Военные сравнили новые спутниковые снимки со старыми фотографиями этой местности, сделанными еще до начала полномасштабного вторжения. Они заметили изменения, которые свидетельствовали о том, что объект больше не используется для сельскохозяйственных нужд.

Кроме того, обнаружили свежие следы шин, характерные для военной техники, которая перевозит или разгружает боеприпасы. После этого бойцы 422-й бригады направили к цели ударные беспилотники.

Один из участников операции отметил, что каждый уничтоженный склад боеприпасов означает как минимум несколько спасенных жизней украинских военных.

Время на поиск и поражение целей сократилось до нескольких часов

По данным издания, спутниковая разведка позволила сократить процесс поиска и поражения целей с недель до нескольких часов. Ранее на это влияли задержки при передаче информации на фронт, а также необходимость запускать дроны для длительного обследования больших территорий. Дополнительные трудности создавали погодные условия, в частности туман или снег.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что сокращение времени между получением данных и нанесением удара стало одной из главных тенденций этой войны на тактическом уровне.

Как работает система Vantor

Спутниковая разведка используется в военной сфере уже давно. Еще до начала полномасштабной войны компания Vantor публиковала снимки российских войск и техники у границ Украины. Кроме того, Украина активно использовала американские разведывательные данные для проведения своих ударов.

Сейчас снимки Vantor поступают непосредственно со спутника на устройства военных примерно за 15 минут. Это позволяет обходить централизованную проверку в Киеве, которая раньше могла задерживать передачу важных разведданных на часы или даже дни.

Один из украинских военных рассказал, что информация от агентурных источников о местонахождении российских целей ранее требовала не менее двух дней проверки в Киеве. Бывший военный также отметил, что иногда данные поступали на передовую уже устаревшими и теряли свою ценность.

Аналитики обращают внимание, что дополнительной проблемой были споры между различными государственными структурами и военными относительно доступа к спутниковым данным.

Программное обеспечение Vantor позволяет сравнивать новые спутниковые снимки с архивными материалами, отслеживать изменения инфраструктуры и перемещения техники. Искусственный интеллект контролирует большие территории и сообщает, если цель изменила местоположение.

Также система создает трехмерные модели местности, которые помогают военным рассчитывать оптимальные маршруты полета беспилотников.

По словам директора по трансформации компании Vantor Уилла Кокоса, десять спутников компании ежедневно охватывают около 7 миллионов квадратных километров поверхности Земли и могут фотографировать одну и ту же точку от 12 до 15 раз в сутки. Обычно погрешность координат на снимках не превышает пяти метров. Украинские военные считают, что такой точности достаточно для наведения боеприпаса массой 50 килограммов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУзаявил, что взял под огневой контроль Донецкий аэропорт. О результатах операции военные сообщили в пятницу, подчеркнув, что речь идет о первом в современной истории случае проведения операции такого типа.

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