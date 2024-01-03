ВСУ продвинулись вперед в районе Вербового на Запорожье, враг был вынужден оставить некоторые позиции – Генштаб

Украинские воины 2 января продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, враг вынужден был оставить некоторые позиции. На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои: за сутки защитники отбили 24 вражеских атаки.

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А на левобережье Херсонщины Силы обороны продолжают удерживать плацдарм, который снова безуспешно штурмовали накануне российские захватчики. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 3 января 2024 года.

Накануне, по данным Генштаба, по всей линии фронта произошло 57 боевых столкновений. Также захватчики атаковали Украину дронами и ракетами.

"Всего враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", – отметили в Генштабе.

Авиация захватчиков била по населенным пунктам Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Донецкая область; Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка в течение 2 января существенных изменений не претерпела.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, нанося при этом захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Юго-восточнее Новобахмутовки защитники улучшили тактическое положение.

На Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области.

В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив неприятеля покинуть некие позиции.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают предпринимать меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов противника.

"Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе!" – призывали в Генштабе.

Напомним, накануне в Генштабе заявляли, что Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонской области. За сутки 1 января вдоль линии фронта произошло 64 боевых столкновения.

Донимали украинские воины на левом берегу Херсонщины врагу и в последний день 2023 года. 31 декабря оккупанты 18 раз безуспешно атаковали ВСУ на левобережье Днепра. На Донбассе же количество штурмовв тот день уменьшилось.