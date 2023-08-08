ВСУ проредили российскую армию еще на 560 наемников и сбили 312-й вертолет – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 560 российских оккупантов и 54 единицы их техники с вооружением. В частности, сожгли ряд артсистем и сбили уже 312-й ударный вертолет.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что данные по потерям ВС РФ постоянно собираются и уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину захватническое войско страны-агрессора больше потеряло личного состава – по состоянию на утро 8 августа уже 250 800 его профессиональных военных и необученных наемников стали "грузом 200".

Помимо сотен оккупантов, список потерь врага пополнили 19 артиллерийских систем (всего 4996), 10 танков (4254), восемь боевых бронированных машин (8278).

Также воины сожгли девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 7460), две – спецтехники (737), одно средство ПВО (468).

В небе были сбиты еще четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4158) и вертолет (312).

Не изменилось за сутки только количество "демилитаризованных" крылатых ракет (1377), РСЗО (709), самолетов (315), кораблей/катеров (18) армии РФ.

Отметим, что очередной вражеский вертолет приземлили воины 47-й отдельной механизированной бригады Магура. Это был Ка-52, известный как "Аллигатор", который после украинского удара ПЗРК упал вблизи Роботино на Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы ГУР МО провели очередную успешную операцию по очистке украинской земли от врага. На временно оккупированном левобережье Херсонщины бойцы батальона "Шаман" ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ.

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