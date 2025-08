ВСУ провели контратаки вблизи трех населенных пунктов на Сумщине – ISW

Силы обороны Украины совершили атаки на позиции российских оккупантов в трех селах Сумской области – Андреевке, Кондратовке и Яблоновке. Бойцы проникли в тыл войск РФ, а те открыли огонь по своим и не стали контратаковать, испугавшись украинских дронов.

Тем временем в рядах подразделений врага на Южно-Слобожанском направлении наблюдаются конфликты между россиянами и "кадыровцами". Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

ВСУ провели контратаки на Сумщине

Отмечается, что 1 и 2 августа российские войска провели наступательные операции к северу от Сум в районе Кондратовки и к северо-востоку – возле Юнаковки. В субботу, 2 августа, они продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись.

Российские провоенные блогеры сообщили, что при этом украинские войска контратаковали россиян в районе Андреевки (к северу от Сум), Кондратовки и Яблоновки (к северо-востоку от облцентра).

Также один милитарист, предположительно связанный с Северной группировкой войск РФ, пожаловался, что бойцы ВСУ проникли в ближний российский тыл в районе Безсаловки (к северо-западу от Сум).

По его словам, войска РФ открыли огонь по своим, поскольку командование "неверно сообщило о местоположении украинских войск". Также он жаловался, что подразделения 1434-го полка "Ахмат-Чечня" заняли позиции в районе Варачино (к северу от Сум), но не атакуют из-за страха перед украинскими беспилотниками.

Кроме этого, милитарист признался, что подразделения российского 1443-го мотострелкового полка ВС РФ (сформированного в ходе частичного призыва в резерв 2022 года) вынуждены координировать проход через позиции полка "Ахмат-Чечня", чтов результате "приводит к конфликтам между российскими подразделениями".

По данным ISW, ныне в Сумской области действуют подразделения российской 11-й отдельной воздушно-десантной бригады, а подразделения 177-го полка морской пехоты ВС РФ (Каспийская флотилия) наносят удары КАБами по украинским войскам на Южно-Слобожанском направлении.

Что предшествовало

По состоянию на 25 июля Силы обороны Украины освободили село Кондратовка на Сумщине, нанеся серьезные потери российским войскам. Завершили операцию по зачистке и закреплению позиций в населенном пункте бойцы 225-го отдельного штурмового полка.

За два дня до этого защитники освободили соседнюю Андреевку – уже второй раз в этом году. Еще раньше ВСУ вернули под контроль село Алексеевка.

Сотрудники СБУ задержали бывшую медсестру из Сумской области, которая оказалась агенткой РФ. Женщина готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум: для этого, по заданию кураторов из ГРУ, она собирала координаты блокпостов и опорных пунктов Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что успехи Сил обороны на Сумщине связаны частично и с проведением Курской операции. По его словам, она имела превентивный характер, достигла своих целей и продолжается до сих пор.

