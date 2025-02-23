ВСУ провели уникальную операцию на фронте: дрон доставил в окоп кровь для переливания

Военные бригады "Азов" на Восточном направлении провели уникальную операцию на фронте: с помощью дрона в окоп была доставлена кровь для переливания раненому защитнику. Боец на позывной "Червоный" получил опасное ранение в шею вражеским обломком.

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Соответствующее видео спасения было опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". В настоящее время защитник находится в больнице под наблюдением медиков.

"Бойцы "Азова" совершили уникальную операцию по спасению своего побратима, получившего сверхтяжелое ранение в шею. Из-за значительной кровопотери и сложной ситуации на поле боя, медики прибегли к радикальному решению – доставить кровь для переливания непосредственно в окоп с помощью дрона", – говорится в сообщении.

Ситуация усугублялась значительной потерей крови и невозможностью оперативно эвакуировать военного из зоны огневого поражения. Шансы выжить казались скудными.

"Мы понимали, что он действительно в тяжелом состоянии и надо спасать сейчас. На позицию было сброшено две единицы эритроцитарной массы, одна единица сухой плазмы крови... Характер ранения в шею в большинстве случаев всегда летальный. Один процент на миллион, что такие военные могут доехать с позиции и остаться в живых", – рассказал один из побратимов "Червоного".

Однако, благодаря скоординированным действиям побратимов и медиков, было принято решение доставить кровь на позицию с помощью дрона. Защитники "Азова" успешно провели переливание крови прямо на месте. Впоследствии раненого эвакуировали с поля боя, где медики стабилизировали его состояние, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Напомним, Силы обороны спасли побратимов попавших в окружение оккупантов на Курщине. Защитники приблизились к враждебным позициям, заняли оборону и прикрыли отход раненых побратимов. К счастью, операция завершилась успешно, военнослужащих удалось эвакуировать из-под вражеского огня.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники прямо под носом у российской армии спасли своего раненого побратима. Бойцы использовали дрон, чтобы помочь Герою, лежавшему у подбитой врагом техники, эвакуироваться.

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