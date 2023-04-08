ВСУ расстреливают оккупантов, как в тире: террорист Ходаковский заявил о снарядном голоде в РФ, но признал, что это сознательная политика

Коллаборант и террорист Александр Ходаковский пожаловался на снарядный голод в войсках РФ. Он признал, что сокращение выдачи боеприпасов является сознательной политикой, поскольку Москва бережет вооружение для обороны от предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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По словам террориста, защитники Украины "обрабатывают" пехоту оккупантов, "как в тире". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что если ранее БК не хватало, то теперь у оккупантов – его "полное отсутствие". В особенности, это касается участков фронта, где нет активного наступления захватчиков.

Хотя в РФ производится определенное количество боеприпасов в месяц, суточный расход их в режиме позиционных боев "почти полностью съедал" поступающие запасы, пожаловался Ходаковский.

"Это решение для передовых частей очень болезненное. Когда твою пехоту обрабатывают, как в тире – хладнокровно воспринимать это невозможно. Но если мы понимаем, что стоит на кону – нам придется терпеть", – заявил он.

Теперь вся надежда у оккупантов – на пушки и ракеты. Если они смогут выжать из них максимум эффективности, вражеская пехота устоит, "а если где и попятился, то победа противнику обойдется очень дорого", пригрозил террорист.

Фактически Ходаковский назвал российское пушечное мясо пушечным мясом, признаваясь, что его основное предназначение – умереть под украинскими снарядами, прокомментировал заявление террориста советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"От Киева за три дня и бравады относительно уничтоженного Мариуполя до признания "бабы новых нарожают" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался, что расход боеприпасов в армии РФ превышает их производство в 10 раз. Он заявил, что оккупанты идут к поражению и объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов".

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у его наемников в Украине. Он заявил, что бьется как рыба об лед, но не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в РФ якобы достаточно.