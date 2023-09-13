ВСУ развивают успех в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки на Донбассе: произошло 24 боевых столкновения – Генштаб

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области. За сутки произошло 24 боевых столкновения.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 18 часов 13 сентября – 567 суток широкомасштабной вооруженной агрессии России против нашего государства. Отмечается, что оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, без успеха пытается совершать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Мороховца, Плетеновки Харьковской области и Степку Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Карповичи, Гремячка, Осово Черниговской области; Яструбино, Садки, Большая Писаревка Сумской области и Огурцово, Зибино Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестовой Харьковской области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Новомлинску, Двухлетней, Синковке, Кисловке, Котляровке Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировка войск. Авиационные удары получили Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеские авиационные удары получили Курдюмовка и Клищиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Орехов, Роботино, Степное, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Приднепровского Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии из БДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.

Также 13 сентября в северо-западной части Черного моря Силами обороны юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".