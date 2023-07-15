ВСУ сдерживают наступление российских войск в районе Марьинки: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

В течение суток на фронте в Украине произошло 32 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Тяжелые бои продолжаются, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На последнем наши защитники сдерживают наступление окупантов в районе города Марьинка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 15 июля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 15 июля РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. Благодаря успешной боевой работе Сил обороны Украины уничтожены 16 "шахедов".

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Белокопытово, Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец, Тернова Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Спорного, Федоровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов у Ступочек и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Дружба, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевку Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области, а также Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ системно выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций. Потери захватчиков убитыми и ранеными только за сутки 13 июля составили больше роты;

– президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины на юге и востоке продолжают активно идти вперед и сдерживать российские штурмы. Страна-агрессор РФ при этом прилагает все возможные усилия, чтобы остановить продвижение Сил обороны.