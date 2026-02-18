ВСУ совершили успешный налет на позицию РФ: оккупанты отказались сдаться. Видео

Операторы четвертого полка "Рейнджер" Сил специальных операций провели успешные специальные действия на одном из направлений фронта. В частности, группа спецназовцев осуществила налет на позицию противника и ликвидацию врагов, которые отказались сдаться.

Налет состоялся на одном из донецких направлений, где сейчас и находятся спецназовцы. "Рейнджеры" ССО также показали эффектное видео налета на вражескую позицию.

Россияне "отказались от взаимодействия"

"Во время проведения прямых действий спецназовцы ССО предлагали россиянам сдаться в плен. Российские военнослужащие отказались от взаимодействия. В результате – двух оккупантов было уничтожено", – рассказали украинские защитники.

После проведенного налета операторы четвертого полка "Рейнджер" осуществили успешную эксфильтрацию.

О ком речь

Четвертый отдельный полк "Рейнджер" – формирование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, специализирующееся на разведке, проведении штурмовых операций и рейдов в тылу врага.

Основу полка составляют опытные офицеры и бойцы, которые участвовали в ключевых битвах за Киев, Бахмут, Авдеевку, а также обороняли Луганский аэропорт еще до 2022 года. Одним из известных командиров подразделения – офицер с позывным "Бобер".

Подразделение активно задействовано в сложных операциях по всей линии фронта, однако подавляющее большинство времени он в Донецкой области и на Курском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 740 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 256 тыс. 80 человек. Ликвидировано также более двух тысяч единиц вражеской техники и вооружений.

Ранее "Птицы" Мадьяра показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ в последнее время. Речь идет о более 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Это предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры российских захватчиков, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

