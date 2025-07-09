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ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
846
ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ 'Земледелие'. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать живую силу и военную технику оккупантов по всей линии фронта. На этот раз нашим бойцам удалось "поймать" и уничтожить важную цель – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Видео дня

Феерическое видео обнародовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". Ориентировочная стоимость установки составляет 25 млн долларов.

ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

"Бойцы ССО обнаружили и сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", – говорится в сообщении.

ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

На кадрах можно наблюдать, как украинское оружие попадает прямо в бак с горючим, после чего происходит возгорание вражеской техники. В результате поражения машина сгорела дотла.

ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

Стоит отметить, что техника считается одним из самых новых образцов вооружения РФ, которая за один залп разбрасывает до 600 мин. К этому времени подразделениям ВСУ удалось уничтожить три ИСДМ "Земледелие".

ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

Что известно об этом типе вооружения

Впервые "Земледелие" показали на параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 2020 года в России.

Техника предназначена оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск.

ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ "Земледелие". Видео

В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы, а первые машины поступили в российские войска в 2020—2021 годах.

ИСДМ "Земледелие" внешне похожа на РСЗО "Град" или "Торнадо-Г" и также использует боеприпасы калибра 122 мм. Однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.

Напомним, недавно защитники уничтожили еще один российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 10 млн долларов. Оккупанты пытались отследить комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной: украинские дроны обнаружили "Бук" еще на подъезде к укрытию.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба на утро 9 июля, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 29 тыс. человек.

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