ВСУ сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования РФ 'Земледелие'. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать живую силу и военную технику оккупантов по всей линии фронта. На этот раз нашим бойцам удалось "поймать" и уничтожить важную цель – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

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Феерическое видео обнародовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". Ориентировочная стоимость установки составляет 25 млн долларов.

"Бойцы ССО обнаружили и сожгли редкую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как украинское оружие попадает прямо в бак с горючим, после чего происходит возгорание вражеской техники. В результате поражения машина сгорела дотла.

Стоит отметить, что техника считается одним из самых новых образцов вооружения РФ, которая за один залп разбрасывает до 600 мин. К этому времени подразделениям ВСУ удалось уничтожить три ИСДМ "Земледелие".

Что известно об этом типе вооружения

Впервые "Земледелие" показали на параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 2020 года в России.

Техника предназначена оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск.

В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы, а первые машины поступили в российские войска в 2020—2021 годах.

ИСДМ "Земледелие" внешне похожа на РСЗО "Град" или "Торнадо-Г" и также использует боеприпасы калибра 122 мм. Однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.

Напомним, недавно защитники уничтожили еще один российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 10 млн долларов. Оккупанты пытались отследить комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной: украинские дроны обнаружили "Бук" еще на подъезде к укрытию.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба на утро 9 июля, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 29 тыс. человек.

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