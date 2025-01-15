ВСУ умело 'проредили' вражескую ПВО в Крыму и создают поле боя. Интервью с капитаном Заблоцким

Противовоздушная оборона России на территории Крыма страдает из-за постоянных атак украинских Сил обороны. ВСУ уже "проредили" ПВО противника на треть. В последнее время в Крыму зафиксированы новые комплексы С-400, в частности, вблизи Симферополя. Это еще одно свидетельство того, что ПВО РФ вновь нуждается в восстановлении из-за того, что предыдущие средства были уничтожены. Это также опосредованный признак того, что украинские защитники готовят в Крыму поле боя.

Видео дня

В последние недели российская оккупационная армия демонстрирует активность в дельте Днепра на юге Херсонщины, но такие действия – не более чем отвлекающий маневр. Их цель – оттянуть сюда украинские силы с других участков фронта, ведь на мощную наступательную операцию на этом участке фронта у армии РФ нет никаких объективных шансов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– По информации партизанского движения "Атеш", Россия усиливает противовоздушную оборону в Крыму. В частности, возле аэродрома "Гвардейское" в Симферополе было зафиксировано несколько систем С-400 и радиолокационных станций. По вашему мнению, является ли это свидетельством того, что враг узнал определенные планы Сил обороны Украины относительно полуострова? И имеют ли ВСУ возможность на данном этапе войны вести активные действия в Крыму?

– Я считаю, что Силы обороны Украины уже нанесли такие удары по целям в Крыму, в первую очередь по средствам ПВО, поэтому оккупант был вынужден пополнять их новыми резервами. Впрочем, уничтожение ПВО – это свидетельство движения в направлении формирования будущего поля боя. По классике жанра, сначала уничтожаются средства ПВО, затем идет авиация, которая накрывает бомбами и ракетами остальные цели, а затем начинают атаковать наземные войска. Приблизительно так оно выглядит.

То есть мы наносим удары, постоянно уничтожаем радиолокационные станции, аэродромы. А там, где аэродромы, есть и базы с горючим. Мы видим, как такая база горит уже почти неделю. Следовательно, это позволяет делать выводы.

ПВО является одной из приоритетных целей на полуострове, потому враг пополняет эти средства. Но проблема врага в том, что в России такие средства уже почти не производятся. У них нет такой возможности, нет времени, комплектующих нет. Те около 350-400 комплексов ПВО, которые были у России в начале широкомасштабного вторжения, мы "проредили" почти на треть.

К сожалению, о сухопутной операции в Крыму говорить рано, потому что обстановка во многом не зависит от нас. Но ситуация не является критической, она контролируемая. Мы успешно "перемалываем" наступательный потенциал противника, его пехоту и технику. По танкам у нас уже есть преимущество на некоторых участках. Наблюдается прогресс в нашу пользу, но это все время.

Теперь имеем соотношение с противником 1:4, он превосходит нас в разы, но если оценивать качество вооружения, то здесь преимущество на нашей стороне. И этот показатель будет увеличиваться в нашу пользу. Но не сразу. Думаю, в 2025-2026 году.

– Можете ли вы уточнить, насколько труднее уничтожить комплекс С-400 по сравнению с С-300?

– С-400 – это хорошо покрашенный С-300. Они практически идентичны. У С-400 несколько другая голова, система самонаведения, он имеет возможность сбивать баллистические цели, как заявляют в России. Но внешне их трудно отличить, это одно и то же. С-300 – это предварительная версия. С-400 сначала называли С-300ПМЗ, а затем переименовали, чтобы было проще. Но они производились на одном конвейере, на одном заводе.

В Украине были почти все модификации С-300 на гусеничном и на колесном шасси. Они и сейчас остаются у нас на вооружении, но боезапаса мало, потому что уже три года великой войны.

– Какими ракетами из переданных нам союзниками лучше всего уничтожать подобные комплексы ПВО врага?

– Здесь не имеет значения, какой именно ракетой, каким вооружением. Любым, которое долетает до них. Но уничтожение ПВО – это дуэль, предусматривающая перенасыщение ее возможностей, уничтожение, в первую очередь радиолокационных станций, чтобы они не видели истребителей, самолетов-разведчиков, беспилотников. После этого наносится удар.

Обычно атака выглядит так: сначала проходят дроны, в том числе ложные цели, отвлекающие и заставляющие противника тратить боеприпасы. Они поступают так же, когда атакуют нас. Это общеизвестная тактика. А в конце наносится удар высокоточной дорогой ракетой, и она попадает в цель.

Мы видели такой пример в Севастополе, когда точным ударом был уничтожен десантный корабль врага, затем штаб Черноморского флота. Было много примеров, и я думаю, что их будет еще больше. Четыре командных пункта управления, пораженные за неделю, – это свидетельство высокого класса работы украинской военной разведки, ее взаимодействия с партнерами, которые предоставляют нам определенную информацию.

Украина должна иметь мощную, сильную позицию на предстоящих переговорах, это подчеркивает наше военно-политическое руководство. А сильная позиция – это победа на поле боя. Иного языка противник не понимает, особенно такой, как Путин.

– Понятно, что следующая цель врага после Донбасса и Луганщины – это Херсонщина и Запорожье. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что враг поддерживает активность в районе дельты Днепра на юге, несмотря на то, что явно приоритетным направлением для него остается Покровское. Видите ли вы опасность прорыва фронта здесь, на юге?

– Нет, не вижу. Возможно, я ошибаюсь, но, по моему мнению, это отвлекающий маневр, призванный оттягивать наши силы с севера и других участков фронта, в частности с Курщины. Враг имитирует активность, но у него нет достаточных сил для серьезного наступления. Кроме того, Силы обороны занимают высокий правый берег и имеют преимущество в артиллерии. А артиллерия простреливает далеко за тылы противника и уничтожает все, что видит.

Обеспечение противника там никакое, он не может организовать логистику под огнем. Я уже не говорю о беспилотниках и ракетных ударах. Закрепиться они тоже не могут, потому что там болота, низина. Атаковать с левого берега на правый – это очень трудная задача.

Кстати, у нас есть собственный плацдарм на левом берегу, который до сих пор держит морская пехота. И враг этого боится, потому что оттуда расстояние до крымского перешейка – всего лишь один дневной переход, там расстояние 50-60 км. Причем никаких укреплений там сделать нельзя, песок. Враг копает – а там уже вода.

Как известно, самый лучший вид обороны – это наступление. Поэтому враг пытается атаковать. Сколько их там? Трудно посчитать, но они по-прежнему имеют численное преимущество. У них принцип такой: если я могу, я действую. Они считают, что они могут. Пусть действуют. А мы будем их уничтожать. 2025 год посвящен именно этому.