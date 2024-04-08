ВСУ уничтожали оккупантов прямо из стрелкового оружия: российский инструктор пожаловался на большие потери войск Путина под Авдеевкой

Российский военный инструктор Святослав Голиков обвинил командование РФ в преступной халатности и некомпетентности во время организаций атаки. Особенно его разгневало видео очередного провального мясного штурма российских войск в районе села Бердичи под Авдеевкой, что привело к большим потерям среди оккупантов.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале. Россиянин жаловался на командование российских войск, отправившее БМП-2 вместе с десантом в зону прямого поражения стрелковым оружием, причем неожиданно для себя.

"Очередная наглядная иллюстрация преступной некомпетентности или же преступной халатности в организации атаки", – прокомментировал россиянин.

Так, на кадрах боевой работы 47 отдельной механизированной бригады, видно, как БМП-2 кафиров вместе с десантом прорвались в деревню. Однако украинские воины из роты ударных БПЛА остановили технику врага с помощью FPV-дрона, ликвидировав сразу четырех захватчиков. В то же время пехота 26 отдельного стрелкового батальона 47 ОМБр получив преимущество – уничтожила остальных оккупантов.

"Машина с десантом тупо вонзилась в зону прямого поражения стрелковым оружием, причем неожиданно для себя, но не для противника. И тут даже никакие "Брэдли" не катились. Банально добили стрелком.

В общем, типичный пример эксцесса, возведенного в рутинную практику. Всеми нами любимая (нет) классика жанра постановки боевой задачи в стиле "Идите туда, там никого нет" или "Идите туда, вас там встретят". Ну и кого там нет, те и встречают", – пишет российский военный инструктор.

Напомним, что защитники Украины в очередной раз продемонстрировали мастерство по уничтожению врага с помощью FPV-дронов. На востоке такими БПЛА воины отразили пехотный штурм русских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке нашего государства нацгвардейцы снова нанесли урон российским захватчикам. Аэроразведчики штурмового отряда Центра спецназначения "Омега" во время разведки заметили мчавшийся к враждебным позициям гражданское авто. Убедившись, что в автомобиле – российские оккупанты, нацгвардейцы нанесли по нему удар: у врага есть потери в живой силе.

Ранее сообщалось, что защитники Украины в течение семи дней (с 1 по 7 апреля) "отминусовали" у российских войск как минимум 16 объектов во временно захваченных ими украинских населенных пунктах. Взрывы у оккупантов звучали на складах с оружием, командных пунктах и местах базирования.

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