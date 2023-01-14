ВСУ передали "пламенный привет": на Запорожье разрушена казарма оккупантов, десятки погибших и раненых

На оккупированной территории Запорожской области произошла "бавовна" в месте расположения живой силы противника. Взрыв прогремел 11 января в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.

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По предварительным данным, около 40 российских солдат ликвидированы, еще около 50 получили ранения. Также есть потери в военной технике. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

"Р*шисты снова собирали трупы по пакетам. Климат совсем не подошел оккупантам", – пошутили авторы поста.

По их данным, "пламенный привет" врагу передали разведчики подразделения ССО "Бандерлоги", отследившие место, где проживали захватчики. По информации на 9 января, в школе поселились около 100 военнослужащих страны-агрессора.

Уже на следующий день по цели отработала артиллерия Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сгорели стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ российских оккупационных сил.

"Спасибо разведчикам ССО! Слава ВСУ!" – написали в "РИА-Мелитополь".

Добавим: потери РФ на войне в Украине достигли уже 114 660 военнослужащих. 530 из них стали "двухсотыми" за минувшие сутки (13 января).

Детальнее о том, сколько военной техники врага уничтожили Силы обороны Украины, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Спутниковые фото показывают, что российские войска расширяют окопы в городе Пологи Запорожской области.

– Британская разведка тоже подтвердила, что войска РФ усилили укрепления на Запорожском направлении, а также на на юге Украины. В ведомстве заявили, что оккупанты готовятся к обороне, ожидая большого контрнаступления украинских защитников.

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