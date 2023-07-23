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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 72 окупантов и 30 единиц их техники

Ульяна Виноградова
War
1 минута
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 72 окупантов и 30 единиц их техники

Армия РФ потеряла более 200 своих военных убитыми и ранеными. Вместе с тем там уничтожено более 72 окупантов и 30 единиц их техники.

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Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, украинские защитники в этом направлении 22 июля выполнили 1211 огневых задач и уничтожили 30 единиц военной техники РФ.

"Потери врага убитыми, ранеными и пленными за сутки составили: безвозвратные – 72 оккупанта, санитарные – 129 оккупантов, два человека в плену. Уничтожено 30 единиц вооружения и военной техники противника. В частности танк, семь ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов", – сказал Шершень.

Спикер подчеркнул, что украинские военные на таврическом направлении уничтожили еще и семь складов боеприпасов войск РФ.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что украинские военные выбивают российские оккупационные войска и имеют определенный успех на этом же направлении.

ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 72 окупантов и 30 единиц их техники

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 22 июля продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта, достигая новых успехов. Кампания по блокированию российских военных объектов в тылу, проводимая защитниками, успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов, способствуя их истощению.

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