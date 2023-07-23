ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 72 окупантов и 30 единиц их техники

Армия РФ потеряла более 200 своих военных убитыми и ранеными. Вместе с тем там уничтожено более 72 окупантов и 30 единиц их техники.

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Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, украинские защитники в этом направлении 22 июля выполнили 1211 огневых задач и уничтожили 30 единиц военной техники РФ.

"Потери врага убитыми, ранеными и пленными за сутки составили: безвозвратные – 72 оккупанта, санитарные – 129 оккупантов, два человека в плену. Уничтожено 30 единиц вооружения и военной техники противника. В частности танк, семь ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов", – сказал Шершень.

Спикер подчеркнул, что украинские военные на таврическом направлении уничтожили еще и семь складов боеприпасов войск РФ.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что украинские военные выбивают российские оккупационные войска и имеют определенный успех на этом же направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 22 июля продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта, достигая новых успехов. Кампания по блокированию российских военных объектов в тылу, проводимая защитниками, успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов, способствуя их истощению.

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