На глаза попалось сообщение вражеской прессы о том, что ведомство молельщика Белоусова, до корней волос возмущено тем, что после того, как царь пообещал Чубчику 30 дней не бить по объектам энергетики Украины, тут же прилетело по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" на Кубани. Мы сразу отметили, что лапти довольно произвольно трактуют этот термин: "объект энергетики". На самом деле, речь идет о генерирующих мощностях, а не о трубопроводах или хранилищах нефти и газа. Если исходить из их логики, то и бункер прутина тоже можно рассматривать как объект энергетики, ведь наличие секретных чемоданов говорит о том, что и газ там тоже присутствует.

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Но противник не просто возмутился атакой на нефтянку, но и поведал публике совершенно душераздирающую историю, суть которой изложена на заглавном фото. Они просто взяли и жестоко сбили с своих дронов, которые целенаправленно летели на объекты энергетики Украины. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Например, если бы все дроны летели по таким целям, то в таком случае – все понятно, есть приказ сбить – сбиваем все, но если 145 дронов уже сбивали наши военные, то как удалось отличит те, которые летели именно она объекты энергетики.

Возможно их красят в другой цвет или они посылают сигнал "лечу на энергетику"? И потом, если всего 7 летели по энергетике, то куда летели остальные 145? Плюс к тому, дроны запускаются относительно недалеко от границ Украины, то где и чем сбивали эти дроны? Если уже на то пошло, то можно было бы сбить еще что-то, поскольку сказка о сбитых дронах выглядит даже более примитивной, чем про курочку рябу. А ведь могли же влупить по какому-то своему борту, чтобы довести драматизм до предела, но нет.

Просто рассказали какую-то странную историю о том, что в их мопедах нет механизма самоликвидации. Так что если в определенный момент их систему наведения удастся перепрошить налету, то даже ликвидировать аппарат прийдется посторонними средствами, хотя в его начинке есть все для того, чтобы иметь функцию самоликвидации. Но понятно, что текст этой драмы был написан наспех и в ответ на то, что наши дроны посетили их нефтянку в краснодарском крае.

В общем, туда прилетело знатно и по последним данным, огонь, из уже горящего резервуара, перекинулся дальше, а потому, как любил говорить Фаррух Булсара, он же Фредди Меркьюри "Шоу маст гоу он", что в переводе означает: "Сгорела хата, гори и забор". Тем не менее, у Белоусова не учли одного, крайне важного момента. Если ВСУ и примут решение, на время перестать кошмарить нефтянку, то это совсем не означает, что нет других жирных целей, которые давно ждут прилета своих "обломков". Собственно говоря, после страшной клятвы играть в хоккей с американцами и вместо 30-дневного прекращения огня – просто не бить по объектам нашей энергетики, путинцы не перестали наносить дроновые удары.

Так, в ту самую ночь, после разговора прутина с Трампом, на территорию Украины прилетели 145 дронов, а этой ночью – 171 дронов. Согласно заявлению прутина, все они летели не по объектам энергетики. Что же, в эту игру можно играть вдвоем и этой ночью противник смог оценить красоту этой игры. Как оказалось, она может оказаться не менее красочной и громкой.

Как стало известно, ВСУ решили подчеркнуто отойти от атак объектов, которые кто-то может причислить к энергетике. В самом деле, главный аэродром стратегической и тяжелой авиации лаптей Энгельс-2, просто никак нельзя отнести к объектам энергетики. Да, скорее всего туда подведен газ и наверняка имеются генераторы для автономного электроснабжения базы, но все же это – про другое. И вот именно туда "птицы счастья, завтрашнего дня, прилетели, крыльями звеня". Надо заметить, прилетали они туда уже не раз, но этой ночью птицы были явно другой конструкции, что могли наблюдать местные жители.

Причем, в этот раз наблюдения оказались принудительными, поскольку отказаться от них было решительно невозможно, буквально по их любимому царю – прутину: "Нравится, не нравится – терпи красавица". В общем, что там были за птицы, местные не в курсе, зато когда они прилетели, бахнуло так, что у домов отлетали крыши и заборы, на окна – вышли из строя на расстоянии в несколько сотен метров от эпицентра взрыва. Что характерно, местные жители утверждают, что причиной такого эффекта стала повторная детонация, а это значит, что прилетело во что-то очень вкусное, хоть и не в объект энергетики.

Сеть тут же была завалена просто кучей фото и видео взрыва и гигантского облака дыма, взметновшегося в небо из чего OSINT-аналитики смогли геолоцировать место взрыва. По их мнению, прилет пришелся по складам ракетно-артиллерийского вооружения авиабазы. Проще говоря, прилетело по тому месту, где хранятся "брошки и жакеты", вернее – бомбы и ракеты, предназначенные для запуска по Украине.

Но теперь все это пришло в полную негодность. А судя по фоновым звукам, которые хорошо различимы на различных видео, после мощной детонации, продолжались взрывы уже отдельных боеприпасов, либо падающих на расстоянии от места основного взрыва, либо детонирующие под действием огня на месте, где недавно были склады. Давно не было таких прилетов и многие уже соскучились за зрелищем, которое обеспечивает взлетающий в небо арсенал, но данном случае, ценность этого события несколько в другом.

Дело в том, что при атаках на вражеские арсеналы, довольно значительную роль сыграло то, что значительная часть разного рода железа, в момент атаки, находилась "на грунте". То есть, ракеты, снаряды и авиабомбы, лежали в штабелях под открытым небом. Понятно, что если в них прилетает боеприпас, обладающий БЧ в 50 кг, если это дрон или 250-450 кг, если это крылатая ракета, умножается детонацией десятков, а может сотен или даже тысяч тонн того, что лежит на грунте и в таком случае, начинается детонация добра уже в закрытых хранилищах. В результате, там остается засеять все нужной травой и практически без доработок, можно запускать поле для гольфа. А вот с аэродромом этот номер вряд ли пройдет.

Понятно, что на авиабазе, склады с боеприпасами должны быть обустроены в стороне от стоянок самолетов, поскольку в случае чего, они могут получить фатальные повреждения просто за счет разлета осколков. Но и само хранение боеприпасов, именно на стратегическом, а не на фронтовом аэродроме, будет организовано в форме закрытых складов бункерного типа. То есть – под открытым небом там вряд ли будут какие-то укладки.

Из этого следует, что удар был нанесен по закрытому хранилищу и боеприпас таки сумел пробить слой железобетона перед тем, как подорвать, хранящиеся внутри, боеприпасы. В свою очередь, это прямо указывает на то, что атака была осуществлена не дроном, а ракетой. И что-то мне подсказывает, что вряд ли ракета была крылатой. А если это было испытательно-боевое применение нашей баллистики, то у противника открываются такие захватывающие перспективы, что бразильский карнавал покажется унылой, тайной вечерей. Ну а жители Энгелса могут радоваться тому, что там не хранилась ядерка.