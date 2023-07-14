ВСУ уничтожили за сутки 550 оккупантов и 24 системы артиллерии врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте защитники Украины ликвидировали по меньшей мере 550 наемников и 109 единиц техники с вооружением оккупационных войск. В частности в небе было обезврежено 33 вражеские воздушные цели.

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На утро 14 июля потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают уже 236 590. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы отминусовали 24 артиллерийские системы (всего 4449), 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7019), десять – спецтехники (662) вражеского войска.

Также во время столкновений и боевых задач воины уничтожили девять боевых бронированных машин (всех 8008), пять танков (4097), две РСЗО (680) и два средства ПВО (423) оккупантов.

Защитники неба сбили 31 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3783) и две крылатые ракеты (1273).

С начала полномасштабной войны обезврежено 315 самолетов, 310 вертолетов и 18 кораблей/катеров страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ССО уничтожили группу оккупантов на одном из островов Днепра и показали эту спецоперацию на видео. На юге ВСУ 12 июля ликвидировали лодку с российской ДРГ.

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