ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на востоке. Воины продолжают контрнаступление на юге. За последние сутки произошло 22 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 сентября. Согласно полученным данным, в течение суток враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хуторы, Гатыще в Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Фиголовка, Двухлетняя, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

– На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись свыше 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Орехова, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

– На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника. Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

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