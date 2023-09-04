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ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

Ульяна Виноградова
War
4 минуты
40,0 т.
ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на востоке. Воины продолжают контрнаступление на юге. За последние сутки произошло 22 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 сентября. Согласно полученным данным, в течение суток враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хуторы, Гатыще в Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Фиголовка, Двухлетняя, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

– На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись свыше 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

– На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

– На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Орехова, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

ВСУ успешно отбили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

– На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника. Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

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