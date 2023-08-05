ВСУ успешно отразили атаки армии РФ на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях: произошло около 30 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В течение суток здесь произошло около 30 боевых столкновений.

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При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 5 августа 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелочной и Гатища Харьковской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Гремяч, Веселое Черниговской области; Волфине, Павловка, Сосновка Сумской области и Верхняя Писаревка, Гатище и Варваровка Харьковской области.

В Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. ВСУ успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. При этом враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области, но успеха не имели. При этом противник нанес авиационные удары возле Невского и Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Дибровы и Спорного Донецкой области. В то же время, артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине.

На Бахмутском направлении ВСУ струятся противника в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка. Также от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Новомарково, Марково, Богдановка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Однако враг нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны также продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки. Но враг продолжает атаковать гражданское население. На этот раз оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Елизаветовка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Противник также нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы получили Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

В Запорожском направлении враг, совершая авиационные удары, пытался наступать в районе Роботиного Запорожской области. Также противник сосредотачивает главные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. При этом артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ровнополь, Новодаровка, Темировка, Ольговское, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Дудчаны, Змиевка, гигантское, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL: в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны захватчиков. В то же время, для врага эпицентром боевых действий является восток, потому что россияне делают свою военную ставку именно на это направление.

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