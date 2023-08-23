ВСУ успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях: произошло 16 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на 23 августа на линии фронта произошло 16 боевых столкновений бойцов Вооруженных сил Украины с захватчиками из России. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. В течение суток враг нанес девять ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Сегодня оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив БПЛА Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – указали украинские военные.

Также они перечислили ситуацию на ключевых направлениях, где сосредоточены бои двух сторон:

на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское, Орлянское Харьковской области;

на Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закотное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никифоровка, Васильевка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка Донецкой области;

на Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавные Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Янтарное, Велетенское, Кизомис, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский прокомментировал слухи о возможном усилении мобилизации. За соответствующие решения выступает военное командование нашего государства.

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