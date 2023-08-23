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ВСУ успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях: произошло 16 боевых столкновений – Генштаб

Екатерина Белоброва
War
3 минуты
6,0 т.
ВСУ успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях: произошло 16 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на 23 августа на линии фронта произошло 16 боевых столкновений бойцов Вооруженных сил Украины с захватчиками из России. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. В течение суток враг нанес девять ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Сегодня оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив БПЛА Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – указали украинские военные.

Также они перечислили ситуацию на ключевых направлениях, где сосредоточены бои двух сторон:

  • на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское, Орлянское Харьковской области;
  • на Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закотное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Никифоровка, Васильевка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области;
  • на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области;
  • на Шахтерском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области;
  • на Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавные Запорожской области;
  • на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Янтарное, Велетенское, Кизомис, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.
ВСУ успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях: произошло 16 боевых столкновений – Генштаб

Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский прокомментировал слухи о возможном усилении мобилизации. За соответствующие решения выступает военное командование нашего государства.

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