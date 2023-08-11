ВСУ успешно отразили атаки россиян на пяти направлениях: произошло 25 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток, 11 августа, Вооруженным силам Украины пришлось осуществить 25 прямых столкновений с противником. Российские оккупанты пытались прорваться на пяти направлениях, однако успеха не имели, зато понесли потери.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10 августа 2023 года. Между тем ВСУ продолжают наступать на юге нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Водологи, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты пытались наступать в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении российские оккупанті нанесли авиационных ударов в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника также подверглись более 25 населенным пунктам, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. В то же время от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки в районе Авдеевки Донецкой области. Однако артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. При этом оккупанты из авиации ударили по районам Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Там же враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному Донецкой области.

В Запорожском направлении захватчики из авиации ударили по районам Новоданиловки и Орехового. Артиллерийские обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли более 25 населенных пунктов, в том числе Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время , украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Напомним, в Пентагоне оценили тактику наступления Вооруженных сил Украины в войне против страны-агрессорки РФ. Там назвали чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 10 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись на юге в районе границ Донецкой и Запорожской областей. В то же время в РФ блоггеры обвинили оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте.

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