ВСУ продвинулись на юге, враг лжет об уничтожении украинской техники: в ISW раскрыли подробности

Силы обороны Украины 10 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись на юге в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В то же время в РФ блогеры обвинили оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что приписыванием "успехов" российским войскам грешат сами минобороны страны-агрессора и Кремль.

Контрнаступательные усилия Украины

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что защитники продолжали контрнаступительные операции в сторону Бахмута на Донетчине, Бердянска – в районе границы Донецкой и Запорожской области, а также Мелитополя – запад Запорожья.

"Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей", – подчеркнули в ISW.

Также по данным украинского Генштаба Силы обороны достигли частичных успехов в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку от освобожденного Старомайроского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Как оккупанты врут об уничтожении техники ВСУ

Российский провоенный блогер внезапно обвинил военных ВС РФ в фабрикации или украшении заявлений об уничтожении ими украинской техники на фронте. Еще 7 августа он заявил, что присущая России советская система военной службы поощряет военнослужащих сообщать об ошибочных успехах в своих задачах, чтобы угодить командирам. В то время как командиры и их подчиненные активно отказывают солдат писать честные, но "скучные" и отрицательные отчеты.

Блогер предположил, что оккупанты снимали вертолеты и артиллерию ВС РФ, которые стреляли по той же ранее поврежденной западной боевой машине с разных ракурсов и в разные дни, а затем по меньшей мере трижды сообщали об этом как об отдельных случаях поражения.

Россиянин жаловался, мол, все в армии РФ знают, что военнослужащие так поступают, а российское военное руководство не намерено препятствовать им делать ложные или приукрашенные отчеты.

"Раньше блогеры в РФ обвинили российские ударные вертолеты в нанесении ударов по уже уничтоженной украинской военной технике и предположили, что минобороны России может использовать эти повторные попадания для увеличения потерь Украины. Кремль же ранее использовал безумно завышенные потери украинской бронетехники, чтобы представить российские оборонные операции как чрезвычайно эффективные", – объяснили в ISW методы распространения лжи оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что Силам обороны удалось добиться первого большого успеха во время наступления: наконец-то сразу на нескольких участках линии фронта преодолена первая линия обороны ВС РФ, которая была наиболее заминированной. Теперь задача защитников – закрепиться на этих позициях и двигаться дальше – более уверенно и акцентированно.

