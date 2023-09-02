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ВСУ успешно отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают контрнаступление: произошло более 15 боевых столкновений – Генштаб

Марина Погорилко
War
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ВСУ успешно отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают контрнаступление: произошло более 15 боевых столкновений – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло более 15 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 2 сентября. В то же время, отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ успешно отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают контрнаступление: произошло более 15 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ успешно отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают контрнаступление: произошло более 15 боевых столкновений – Генштаб

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