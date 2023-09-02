Российские войска вечером 2 сентября обстреляли Краматорск на Донетчине. Под удар попало кладбище, а также автодорога вблизи многоэтажного дома.

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Относительно пострадавших пока данных нет. В Краматорской городской военной администрации сообщили, что после 16:30 в городе прозвучало несколько серий взрывов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Жители громады находят обломки по городу, в том числе неразорванные снаряды. Ни в коем случае не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте спасателям по номеру 101", – призвали там.

Кроме того, в сети сообщают, что неразорвавшийся снаряд застрял в дороге вблизи жилых кварталов. Еще один попал в двухэтажный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 2 сентября враг нанес авиаудар по Отрадокаменке на Херсонщине. Вследствие атаки погиб 43-летний мужчина, еще двое человек были ранены, один в тяжелом состоянии.

– Ночью оккупанты обстреляли Херсон, ранены 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

– Утром взрывы прогремели в Кривом Роге. В городе заявили об успешной работе ПВО, в результате чего был сбит вражеский беспилотник.

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