ВСУ успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности в Курской области – ISW

Российские пропагандисты пожаловались, якобы украинские силы успешно применяют новые и инновационные тактики и технологические возможности во время операций в Курской области РФ. Они предоставили подробности, но подтвердить или опровергнуть их не представляется возможным.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предупредили, что не будут предлагать оценки намерений и составлять прогнозов относительно этих событий на территории страны-агрессора, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность Сил обороны и Украины в целом.

Отмечается, что трансграничные механизированные наступательные операции в Курской области, начавшиеся 6 августа, продолжаются в рамках украинских оперативных усилий на территории России. Геолокационные кадры и российские заявления указывают на быстрое продвижение вглубь региона: по состоянию на 8 августа, на 35 км от международной границы с Сумской областью.

"Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в максималистских пределах российских заявлений о наступлении в Курской области. Российские блогеры утверждали, что украинские силы продвинулись до Кромских Быков и Молютины (до 35 км от границы и 17 км к юго-востоку от Льгова), но отмечали, что это небольшие группы, которые не пытаются немедленно удержать территорию", – говорится в сводке ISW.

Пропагандисты не смогли договорится об одной линии своих "рассуждений" и публиковали противоречивые заявления о якобы украинских позициях в Судже. Так, некоторые кричали, что украинские силы "захватили" город, в то время как другие утверждали, что речь идет "только о части" населенного пункта.

По кадрам в сети, отметили в ISW, можно только предположит продвижение сил в направлении Русского Поречного (к северу от Суджи), хотя россияне писали и о их присутствии вдоль трассы 38К-024 около Анастасьевки.

Также, вероятно, украинские силы действуют в Гончаровке и к северу от Заолешенки, в Новоивановке. Возможно, они продвинулись к северо-западу от Суджи в Малую Локню и к окраинам Черкасского Поречного, в районе Кругленкого, Мартыновки и Большого Солдатского, возле Мирного.

Россияне хвастались отражением только "одной украинской атаки в районе Коренево", а больше жаловались на атаки возле Снагоста и Ольговки.

Провоенные блоггеры из РФ оценили, будто небольшие украинские бронетанковые группы продвигаются дальше в тыл российских военных и обходят их укрепления, прежде чем вступить в бой, прежде чем вступить в бой с российскими военными, а затем отступают от сражений, "не пытаясь консолидировать контроль над своими самыми дальними наступлениями". Преобладание этих бронетанковых групп, пожаловались пропагандисты, приводит к противоречивым сообщениям с того самого тыла. Россияне признали, что наступательные силы способны быстро вступать в бой с военными ВС РФ вблизи населенного пункта, а затем отступать из этого района.

"Украинские силы, по-видимому, могут использовать эти небольшие бронетанковые группы для проведения атак за линией соприкосновения из-за низкой плотности российских солдат в приграничных районах. Сообщается, что более крупные украинские подразделения действуют в районах Курской области ближе к международной границы, консолидируют и укрепляют некоторые позиции", – предположил ISW, не давая этим событиям никаких оценок и прогнозов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время аналитики ISW оценивают, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть территорию в Курской области, которую "захватили" украинские войска. Отмечается, что российское военное командование имеет ряд возможных курсов действий для ответа на украинскую операцию.

