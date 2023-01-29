ВСУ успешно уничтожают врага трофейной техникой и благодарят за ''ленд-лиз''. Видео

Защитники Украины бьют оккупантов на Донбассе трофейной техникой. Воины Вооруженных сил Украины благодарны противнику за "российский ленд-лиз".

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В частности, как сообщает "Украинский свидетель", по позициям врага отрабатывает его же техника, которую ВСУ захватили на Сумщине еще весной 2022 года. Точность выстрелов – почти стопроцентная, говорят защитники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наша армия работает с российским ленд-лизом. Спасибо, конечно. Отчасти он и наш. Мы же тоже в свое время какую-то долю в него вкладывали. Ту же самую армию, технику. Наши люди там работали в свое время", – рассказал командир одной из боевых машин Руслан "Шарпей".

По словам военного, интенсивность боев на данном участке фронта довольно высокая: оккупанты пытаются наступать даже вопреки плохой погоде:

"Они лезут и лезут. Пошли дожди – он лезли. Начались морозы, сырая погода, грязь – они все равно лезут".

Во время съемок сюжета журналисты едва не попали под обстрел: как только они переместились в безопасное место, на предыдущую локацию прилетело около десяти снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США пока не используют программу своего ленд-лиза для Украины, чтобы сэкономить ее бюджет. Военную помощь на данный момент передают по другим программам.