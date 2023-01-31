ВСУ устроили мощную "бавовну" оккупантам из Калининградской области РФ: десятки ликвидированных

Вооруженные силы Украины устроили мощную "бавовну" российским оккупантам из 18-й гвардейской мотострелковой дивизии из Калининградской области РФ. Безвозвратные потери россиян составили до 70 человек.

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Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Место происшествия он не назвал.

"В результате фейерверка, устроенного в штабе одного из полков 18-й мсд (ППД находится в городе Гусев Калининградской области РФ) российских оккупантов в Украине, ориентировочные безвозвратные потери россиян составили до 70 человек 200-ми", – написал Анатолий Штефан.

По его данным, в настоящее время разбор завалов завершен и проходит идентификация погибших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, "бавовну" доставили на железную дорогу, где в тот момент выгружалась свежая партия мобилизованных россиян. По данным оккупантов, по городу было выпущено 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также 28 января украинские защитники под Угледаром заставили российских морских пехотинцев бежать с поля боя. Солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также погибших и раненых.

По состоянию на утро 31 января армия РФ в войне с Украиной лишилась 127 500 военных. Наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

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