ВСУ ведут бои возле Курдюмовки на Бахмутском направлении, оккупанты задействовали резервы – Генштаб

Наступательные операции Сил обороны продолжаются к северу и югу от временно оккупированного Бахмута. В частности, украинские войска ведут бои с российскими оккупантами возле Курдюмовки на Бахмутском направлении.

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Там захватчики подтягивают резервы и несут потери. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в настоящее время Силы обороны ведут наступательные действия на северном и южном флангах в районе Бахмута. В частности, ожесточенные бои идут возле Курдюмовки.

"В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери", — отметил Ковалев.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска РФ в Бахмуте находятся в полуокружении. Он также отметил ошибочность утверждения, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. В этом городе сходятся многие дороги, ведущие в другие города Донбасса. Следовательно, контроль над Бахмутом дает российским оккупантам возможности для наступления в трех операционных направлениях.

Также сообщалось, что в Минобороны рассказали, как ВСУ ограничили передвижение оккупантов на Бахмутском направлении и сравнили этот город с "ловушкой" для захватчиков.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, под контролем ВСУ находятся почти все господствующие высоты на северном и южном флангах Бахмута. Следовательно, утверждает она, захватчики не могут не только полноценно передвигаться по городу, но и выйти из него.